Γαλλία: Ο ακροδεξιός «Εθνικός Συναγερμός» παπαγαλίζει τις δηλώσεις Τραμπ για Ευρώπη και μετανάστες

Ο ηγέτης του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού (RN) της Γαλλίας, Ζορντάν Μπαρντελά, χαιρέτισε «ως επί το πλείστον» τις ανησυχίες που εκφράζονται για την Ευρώπη στη νέα Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε ένα έγγραφο που σκιαγραφούσε το όραμα του Τραμπ για τον κόσμο και την κατάσταση της ευρωπαϊκής ηπείρου, το οποίο πολλοί έχουν χαρακτηρίσει ως αυστηρά επικριτικό προς την Ευρώπη.

Μιλώντας στον Νικ Ρόμπινσον του BBC για το podcast του με τίτλο «Πολιτική Σκέψη», ο Μπαρντέλα επαίνεσε αυτό που χαρακτήρισε ως «έκκληση του Τραμπ στην αμερικανική υπερηφάνεια» - αλλά ξεκαθάρισε ότι δεν ήθελε η Ευρώπη να είναι «υποταγμένη σε καμία μεγάλη δύναμη».

Ευρώπη: Το «παραμύθι» για πολιτισμική «διαγραφή»

Είπε ότι υπήρχε «ένας άνεμος ελευθερίας, εθνικής υπερηφάνειας που πνέει σε όλες τις δυτικές δημοκρατίες», κατά την πάγια ρητορική του φασισμού.

Σε μια εκτενή συνέντευξη, ο 30χρονος, ο οποίος σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις προηγείται στην κούρσα για την προεδρία της Γαλλίας, δέχθηκε επίσης ερωτήσεις σχετικά με την πολιτική ιστορία του RN και τη στάση του απέναντι στη μετανάστευση.

Ο Μπαρντελά είπε ότι συμμερίζεται την πλειονότητα των ανησυχιών που έχει διατυπώσει η κυβέρνηση Τραμπ σχετικά με την «διαγραφή του πολιτισμού» από την Ευρώπη, την οποία, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, τροφοδοτεί μια σειρά πολιτικών, συμπεριλαμβανομένης της μετανάστευσης.

«Η μαζική μετανάστευση και η χαλαρότητα των κυβερνήσεών μας τα τελευταία 30 χρόνια όσον αφορά την μεταναστευτική πολιτική κλονίζουν την ισορροπία των ευρωπαϊκών χωρών, των δυτικών κοινωνιών και συγκεκριμένα της γαλλικής κοινωνίας», δήλωσε ο Μπαρντελά .

Οι πρόωρες βουλευτικές εκλογές τον Ιούνιο του 2024 κατέστησαν το RN τη μεγαλύτερη ενιαία δύναμη στο κοινοβούλιο, αν και η συμμαχία αριστερών κομμάτων εξασφάλισε τη νίκη.

Οι επόμενες γαλλικές προεδρικές εκλογές πρόκειται να διεξαχθούν το 2027. Πρόσφατη δημοσκόπηση για τη Le Figaro δείχνει ότι ο Μπαρντελά θα κέρδιζε με 44% των ψήφων - ακριβώς μπροστά από τη Μαρίν Λεπέν, την ηγετική μορφή του RN, της οποίας η υποψηφιότητα αμφισβητείται αφότου κρίθηκε ένοχη για υπεξαίρεση κονδυλίων της ΕΕ και της απαγορεύτηκε να θέσει υποψηφιότητα σε εκλογές για πέντε χρόνια.