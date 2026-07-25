Οι καταστροφικές δασικές πυρκαγιές που πλήττουν τη Γαλλία και την Ισπανία συνεχίζουν να εξαπλώνονται ανεξέλεγκτα, αναγκάζοντας περισσότερους από 220.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, ενώ οι αρχές προειδοποιούν ότι η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη.

Στη Γαλλία, οι αρχές διέταξαν την εκκένωση σχεδόν 60.000 κατοίκων στην ευρύτερη περιοχή του Μπορντό, αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό των εκτοπισμένων στη νοτιοδυτική χώρα σε περίπου 200.000, σύμφωνα με το BBC. Οι περιοχές Ζιρόντ και Λαντ βρίσκονται στο επίκεντρο των πύρινων μετώπων, με τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να διατάσσει την ανάπτυξη του στρατού για την ενίσχυση των επιχειρήσεων κατάσβεσης και την προστασία των πολιτών.

«Οι πυρκαγιές που πλήττουν τη χώρα μας έχουν φτάσει σε επίπεδα που δεν έχουν ξαναδεί», έγραψε σήμερα ο Λεκορνί στην πλατφόρμα X. Ο στρατός έχει επίσης επιστρατευτεί για να βοηθήσει. Βόρεια του Μπορντό, ο καπνός που προέρχονταν από τις πυρκαγιές ήταν ορατός και αισθητός στην περιοχή του Λε Αϊγιάν, της Ιζίν και του Μερινιάκ όπου οι τοπικές αρχές συμβούλεψαν τους κατοίκους να κρατήσουν κλειστές τις πόρτες και τα παράθυρα.

Μέχρι στιγμής αυτό το μήνα, η θερμοκρασία έχει κυμανθεί κατά μέσο όρο στους 32,2 βαθμούς Κελσίου σε ολόκληρη την ευρύτερη περιοχή της Ακουιτανίας, η οποία είναι 7,3 βαθμούς Κελσίου υψηλότερη από τη μέση μέγιστη θερμοκρασία για τον Ιούλιο κατά την περίοδο 1961-1990, σύμφωνα με στοιχεία του Reuters Climate Monitor.

Την ίδια ώρα, η Ισπανία βρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις σοβαρότερες πυρκαγιές στην ιστορία της Περιφέρειας της Μαδρίτης. Τρεις μεγάλες εστίες φωτιάς στα δυτικά της πρωτεύουσας ενώθηκαν σε ένα ενιαίο πύρινο μέτωπο, το οποίο, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, έχει πλέον ξεπεράσει τις δυνατότητες των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Authorities in France evacuated some suburbs of Bordeaux as a massive wildfire shifted toward the city famous for its wines. https://t.co/oaIIOSFNDf — The Associated Press (@AP) July 25, 2026

Η ισπανική κυβέρνηση κήρυξε κατάσταση εθνικής έκτακτης ανάγκης. Περίπου 25.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις κατοικίες τους, ενώ σχεδόν 40.000 ακόμη έχουν λάβει εντολή να παραμείνουν στα σπίτια τους για λόγους ασφαλείας.

Η πρόεδρος της Περιφέρειας της Μαδρίτης, Ισαβέλ Ντίαθ Αγιούσο, χαρακτήρισε τη φωτιά ως «τη χειρότερη στην ιστορία της περιοχής», υπογραμμίζοντας ότι οι ακραίες θερμοκρασίες, οι ισχυροί άνεμοι και η συνένωση πολλών πύρινων μετώπων έχουν δημιουργήσει ένα «τέλειο σκηνικό καταστροφής».

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας, οι φλόγες κατευθύνονται προς τους δήμους Ρομπλέδο δε Τσαβέλα και Φρεσνεντίγιας δε λα Ολίβα, περίπου 50 χιλιόμετρα δυτικά της Μαδρίτης.

Ο επικεφαλής της υπηρεσίας διαχείρισης εκτάκτων αναγκών της Περιφέρειας της Μαδρίτης, Κάρλος Νοβίγιο, δήλωσε ότι η πυρκαγιά βρίσκεται στην πιο επικίνδυνη φάση της.

«Η πυρκαγιά έχει φτάσει στο αποκορύφωμά της και αυτή τη στιγμή ξεπερνά τις δυνατότητες των πυροσβεστών να τη θέσουν υπό έλεγχο. Δεν είναι δυνατόν να επιχειρήσουμε σε ορισμένα σημεία του μετώπου και γι' αυτό εφαρμόζονται κυρίως αμυντικά μέτρα για την προστασία των κατοικημένων περιοχών», ανέφερε.

Η Στρατιωτική Μονάδα Εκτάκτων Αναγκών (UME) έχει αναπτυχθεί στην περιοχή με στόχο να ανακόψει την εξάπλωση της φωτιάς, δίνοντας προτεραιότητα στην προστασία των περιοχών γύρω από την πόλη Ελ Εσκοριάλ.

Παράλληλα, οι αρχές παρακολουθούν στενά και μια δεύτερη μεγάλη πυρκαγιά στην επαρχία Άβιλα, όπου υπάρχει έντονη ανησυχία ότι το μεγάλο μέτωπο στο Μπουργκοχόντο ενδέχεται να ενωθεί με εκείνο της Μαδρίτης, δημιουργώντας ένα ακόμη μεγαλύτερο πύρινο μέτωπο.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Ισπανίας, Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα, διαβεβαίωσε ότι οι αρχές καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αποτραπεί η συνένωση των δύο πυρκαγιών.

Από την πλευρά του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στη Μαδρίτη, Φρανσίσκο Μαρτίν, προειδοποίησε ότι ο αριθμός των εκκενώσεων ενδέχεται να αυξηθεί, καθώς οι ισχυροί άνεμοι μεταφέρουν καύτρες σε μεγάλες αποστάσεις, προκαλώντας νέες εστίες φωτιάς.

EPA/ASTRID LAGOUGINE

Τη δραματική εικόνα περιέγραψε και ο δήμαρχος του Ελ Τιέμπλο, Αρτούρο Βάρας Γκονθάλεθ, ο οποίος δήλωσε ότι οι φλόγες διένυσαν περίπου 20 χιλιόμετρα, από τη Ναβαλουένγκα έως την κοιλάδα Ιρουέλας, μέσα σε λιγότερο από μισή ώρα.

«Ήταν πραγματικά τρομακτικό», δήλωσε χαρακτηριστικά στο ισπανικό τηλεοπτικό δίκτυο laSexta.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, περισσότερα από 6.000 εκτάρια γης έχουν ήδη καεί στην Περιφέρεια της Μαδρίτης, ενώ η πυρκαγιά στην Άβιλα έχει καταστρέψει σχεδόν 9.000 εκτάρια.

Μέχρι στιγμής έχουν εκκενωθεί οκτώ δήμοι, μεταξύ των οποίων οι Τσαπινερία, Νάβας ντελ Ρέι, Κολμενάρ δελ Αρόγιο, Φρεσνεντίγιας δε λα Ολίβα, Ρομπλέδο δε Τσαβέλα, Αλδέα δελ Φρέσνο, Ναβαλαγκαμέγια και Θαρθαλέχο.

Παράλληλα, αρκετές ακόμη πόλεις, όπως οι Σαν Μαρτίν δε Βαλδεϊγκλέσιας, Πελάγιος δε λα Πρέσα και Βίγια δελ Πράδο, παραμένουν σε καθεστώς περιορισμού, καθώς οι αρχές συνεχίζουν τις προσπάθειες περιορισμού των πύρινων μετώπων.