Γαλλία: Η 50χρονη παραδέχτηκε τη διπλή βρεφοκτονία - Είχε κρύψει τις εγκυμοσύνες

Η 50χρονη γυναίκα, που συνελήφθη μετά τον εντοπισμό δύο νεκρών βρεφών σε έναν καταψύκτη στο Οτ-Σον, στην ανατολική Γαλλία, παραδέχτηκε στην ανάκριση ότι τα είχε τοποθετήσει εκεί η ίδια, αμέσως μετά τη γέννησή τους, κάποια στιγμή μεταξύ 2011-18, ανέφερε απόψε ο εισαγγελέας της Μπεζανσόν, Σεντρίκ Λοζλέν.

Η γυναίκα όπως αναφέρει το ΑΠΕ - ΜΠΕ αφηγήθηκε ότι γέννησε μόνη της στο σπίτι και αμέσως μετά «τύλιξε τα νεογέννητα» και τα τοποθέτησε στον καταψύκτη που βρισκόταν στο πλυσταριό, είπε ο εισαγγελέας στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε. Εξήγησε ότι «έκρυψε» τις εγκυμοσύνες της από τον οικογενειακό και φιλικό περίγυρό της και «έβρισκε διάφορες δικαιολογίες» όταν την ρωτούσαν για το πώς έβαλε βάρος, ενώ φορούσε «φαρδιά ρούχα για να κρύβει» το σώμα της.

Κατά τη διάρκεια της ανάκρισης η 50χρονη «έκλαιγε και έλεγε ότι λυπάται για τα παιδιά και για την οικογένειά της», πρόσθεσε ο Λοζλέν.

Ένα μέλος της οικογένειάς της ανακάλυψε την Τρίτη το ένα νεκρό βρέφος στον καταψύκτη του σπιτιού, σε μια κοινότητα της Οτ-Σον, την Αϊγβιγιέρ-ε-Λιομόν. Η μητέρα, που έχει αποκτήσει εννέα παιδιά από τρεις διαφορετικούς πατέρες, εγκατέλειψε αιφνιδιαστικά το σπίτι τον Δεκέμβριο, αφήνοντας πίσω τα τέσσερα μικρότερα παιδιά της, ηλικίας από 14 έως 20 ετών, τον πατέρα τους και ένα μεγαλύτερο παιδί από άλλη σχέση της.

Λόγω της φυγής της, το σπίτι ήταν «σε κατάσταση αναδιοργάνωσης» όταν ένα μέλος της οικογένειας έκανε τη μακάβρια ανακάλυψη, προσπαθώντας να τακτοποιήσει τα πράγματα στον καταψύκτη που μόνο εκείνη χρησιμοποιούσε.

Ο σύντροφός της λέει πως αγνοούσε τα πάντα

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σπίτι βρήκαν και το δεύτερο νεκρό μωρό, στον ίδιο καταψύκτη, τυλιγμένο σε έναν σάκο.

Η μητέρα συνελήφθη στην περιοχή του Παρισιού, χωρίς να προβάλει αντίσταση, και τέθηκε υπό κράτηση με την κατηγορία της δολοφονίας. Χρονολογεί τις δύο τελευταίες εγκυμοσύνες της «μεταξύ του 2011, όταν γεννήθηκε το τελευταίο (εν ζωή) παιδί της και του 2018, όταν ξανάρχισε να δουλεύει», είπε η δικαστής Κριστίν ντε Κιρέζ.

Ο σύντροφός της, που τέθηκε επίσης υπό κράτηση, δηλώνει ότι «αγνοούσε παντελώς τις εγκυμοσύνες» και ότι «έπεσε από τα σύννεφα». Προς το παρόν δεν του έχει ασκηθεί δίωξη.

Η νεκροψία-νεκροτομή στα δύο βρέφη θα γίνει αύριο Παρασκευή, προκειμένου να προσδιοριστεί η ακριβής αιτία του θανάτου τους.

Ο δήμαρχος της κοινότητας όπου ζούσε η οικογένεια, ο Ζαν-Κλοντ Τραμεζέλ, δήλωσε «σοκαρισμένος» από την αποκάλυψη αυτή. «Εδώ είναι ένα χωριό 1.500 κατοίκων. Τα συγκλονιστικά γεγονότα πάντα πιστεύουμε ότι συμβαίνουν μόνο σε άλλους… Είμαστε άφωνοι», σχολίασε.

Για το ζευγάρι, ο δήμαρχος εξήγησε ότι ζούσε εδώ και περίπου 20 χρόνια στην κοινότητα, αλλά δεν εργαζόταν εκεί. «Είναι άνθρωποι που δεν τραβούν την προσοχή», είπε.