Γαλλία: Η Εθνοσυνέλευση απέρριψε πρόταση για φόρο στον μεγάλο πλούτο

Απορρίφθηκε από τους Γάλλους βουλευτές προτάσεις που είχαν σκοπό την φορολόγηση των εξαιρετικά πλούσιων.

Συζήτηση στη γαλλική Εθνοσυνέλευση για την πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης | AP Photo/Michel Euler
Οι Γάλλοι βουλευτές απέρριψαν σειρά προτάσεων που είχαν στόχο τη φορολόγηση των εξαιρετικά πλούσιων, όπως είχε εισηγηθεί ο οικονομολόγος Γκαμπριέλ Ζουκμάν.

Η πρόταση προέβλεπε επιβολή φόρου 2% στην περιουσία που υπερβαίνει τα 100 εκατομμύρια ευρώ, με στόχο τη μείωση των οικονομικών ανισοτήτων και τη χρηματοδότηση κοινωνικών προγραμμάτων, όπως αναφέρει το Reuters.

Η πρωτοβουλία Ζουκμάν είχε προσελκύσει το ενδιαφέρον σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς στηριζόταν στην ιδέα ενός συντονισμένου διεθνούς φόρου για δισεκατομμυριούχους, η οποία συζητείται και στον ΟΟΣΑ.

