Γαλλία: Η Εθνοσυνέλευση απέρριψε πρόταση για φόρο στον μεγάλο πλούτο

Οι Γάλλοι βουλευτές απέρριψαν σειρά προτάσεων που είχαν στόχο τη φορολόγηση των εξαιρετικά πλούσιων, όπως είχε εισηγηθεί ο οικονομολόγος Γκαμπριέλ Ζουκμάν.
Η πρόταση προέβλεπε επιβολή φόρου 2% στην περιουσία που υπερβαίνει τα 100 εκατομμύρια ευρώ, με στόχο τη μείωση των οικονομικών ανισοτήτων και τη χρηματοδότηση κοινωνικών προγραμμάτων, όπως αναφέρει το Reuters.
Η πρωτοβουλία Ζουκμάν είχε προσελκύσει το ενδιαφέρον σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς στηριζόταν στην ιδέα ενός συντονισμένου διεθνούς φόρου για δισεκατομμυριούχους, η οποία συζητείται και στον ΟΟΣΑ.
