Γαλλία: Η τελική έφεση του Νικολά Σαρκοζί απορρίφθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο

Η τελική έφεση του Νικολά Σαρκοζί απορρίφθηκε από το ανώτατο δικαστήριο της Γαλλίας, καθιστώντας οριστική την καταδίκη του για παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας το 2012.

Υπενθυμίζεται ότι, ο πρώην Γάλλος πρόεδρος, που είχε υπηρετήσει από το 2007 έως το 2012, κρίθηκε ένοχος για απόκρυψη παράνομων υπερβάσεων δαπανών στην αποτυχημένη προσπάθειά του να επανεκλεγεί, σε μια εκστρατεία που χαρακτηρίστηκε από μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις αμερικανικού τύπου.

Η υπόθεση έγινε γνωστή ως σκάνδαλο «Bygmalion», από το όνομα της εταιρείας διοργάνωσης εκδηλώσεων που είχε αναλάβει τα περίτεχνα, εντυπωσιακά προεκλογικά σόου σε στάδια, μπροστά σε χιλιάδες υποστηρικτές που ανέμιζαν σημαίες. Παρά τις προσπάθειές του, ο Σαρκοζί τελικά ηττήθηκε από τον υποψήφιο των Σοσιαλιστών, Φρανσουά Ολάντ.

Στη δίκη του 2021, όπως επισημαίνει ο Guardian, η εισαγγελία είχε τονίσει την «αδιάφορη» στάση του Σαρκοζί, ο οποίος επέμενε να διεξάγεται μία μεγάλη συγκέντρωση την ημέρα, παρά το γεγονός ότι τα έξοδα ξεπερνούσαν σημαντικά το νόμιμο όριο των €22,5 εκατ. για προεδρική εκστρατεία. Οι λογιστές τον είχαν προειδοποιήσει για την επικείμενη υπέρβαση, όμως εκείνος απαιτούσε περισσότερες εκδηλώσεις για να αντιμετωπίσει τον Ολάντ, που ενίσχυε τη δημοτικότητά του ως «Κύριος Κανονικός».

Τελικά, οι δαπάνες της εκστρατείας έφτασαν τα €42,8 εκατ., σχεδόν το διπλάσιο του νόμιμου ορίου.

Ο Σαρκοζί, ο οποίος αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες, είχε προσφύγει στη δικαιοσύνη επί σειρά ετών. Η Cour de Cassation, που εξετάζει μόνο την ορθή εφαρμογή του νόμου, επικύρωσε την προηγούμενη απόφαση, οριστικοποιώντας την καταδίκη.

Σαρκοζί: Η αποφυλάκιση του

Ο πρώην πρόεδρος, που αποφυλακίστηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα για άλλη υπόθεση, θα πρέπει τώρα να εκτίσει ποινή ενός έτους, με τους έξι μήνες να είναι με αναστολή. Η ποινή μπορεί να εκτιθεί με εναλλακτικούς τρόπους, όπως ηλεκτρονική επιτήρηση, χωρίς φυλάκιση.

Οδηγήθηκε τον Οκτώβριο στη φυλακή La Santé στο Παρίσι, όπου παρέμεινε για 20 ημέρες — εμπειρία που χαρακτήρισε «εξαντλητική» και «εφιάλτη». Αποφυλακίστηκε στις 10 Νοεμβρίου.