Γαλλία: Ο Λεκορνού φαβορί για την πρωθυπουργία - Παραιτήθηκε και επίσημα ο Φρανσουά Μπαϊρού

Σε πολιτική κρίση, από χθες (08/09) το απόγευμα, η Γαλλία καθώς ο Φρανσουά Μπαϊρού δεν κατάφερε να εξασφαλίσει ψήφο εμπιστοσύνης στο Κοινοβούλιο, με τον Εμάνουελ Μακρόν πλέον να αναζητεί τον πέμπτο πρωθυπουργό του σε 20 μήνες.

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν φαίνεται να πλησιάζει στην επιλογή του υπουργού Άμυνας Σεμπαστιάν Λεκορνού ως επόμενου πρωθυπουργού της Γαλλίας, αναφέρει το Politico για τις επόμενες κινήσεις στη πολιτική σκηνή της χώρας.

Το γραφείο του Μακρόν σχεδίαζε την επιλογή του Λεκορνού το βράδυ της Δευτέρας, εν μέσω της κατάρρευσης της κυβέρνησης του σημερινού πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού, λόγω των σχεδίων για περικοπή του προϋπολογισμού του επόμενου έτους κατά 43,8 δισεκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους που έχουν γνώση του θέματος.

Το γραφείο του προέδρου ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι ο διάδοχος του Μπαϊρού θα γίνει γνωστός τις επόμενες ημέρες, καθώς η Γαλλία αντιμετωπίζει τη διπλή απειλή της εθνικής διακοπής λειτουργίας στις 10 Σεπτεμβρίου και των μεγάλων διαδηλώσεων που έχουν προγραμματίσει τα συνδικάτα για τις 18 Σεπτεμβρίου.

Γαλλία: Αντιμέτωπος με τα ίδια προβλήματα ο Λεκορνού

Ενώ ο Λεκορνού, ένας από τους πρώτους συμμάχους του Μακρόν, που έχει «επιβιώσει» από αρκετούς ανασχηματισμούς της γαλλικής κυβέρνησης, έχει προταθεί ως υποψήφιος πρωθυπουργός, ένας από τους συμμάχους του υπουργού δήλωσε στο POLITICO ότι οι πιθανότητες επιτυχίας φαίνονται αυξημένες αυτή τη φορά, με την επιφύλαξη ότι τίποτα δεν είναι σίγουρο μέχρι να γίνει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Λεκορνού τηλεφωνούσε το Σαββατοκύριακο για να συγκεντρώσει υποστήριξη για την πιθανή πρωθυπουργία του. Έχει ήδη αρχίσει να επικοινωνεί με πιθανούς υποψηφίους υπουργούς, σύμφωνα με δύο άτομα που έχουν άμεση γνώση των τηλεφωνημάτων.

Η επιλογή του Λεκορνού είναι αρκετά σοβαρή, ώστε να συζητείται σε ομαδικές συνομιλίες μεταξύ των απερχόμενων υπουργικών συμβούλων, δήλωσε ένας από αυτούς.

Ωστόσο, ο υπουργός Άμυνας — ή όποιος αναλάβει την πρωθυπουργία — θα αντιμετωπίσει τα ίδια εμπόδια που «χαντάκωσαν» τον Μπαϊρού, ο οποίος αναμένεται να υποβάλει την παραίτησή του την Τρίτη το πρωί, και τον συνάδελφό του, πρώην πρωθυπουργό Michel Barnier.

Γαλλία: Στο Ελιζέ ο Μπαϊρού

Ο Γάλλος πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού έφτασε το μεσημέρι στο Μέγαρο των Ηλυσίων για να υποβάλει την παραίτησή του στον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, την επομένη της πτώσης της κυβέρνησής του στη γαλλική Εθνοσυνέλευση.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου ανέφεραν ότι το αυτοκίνητο που μετέφερε τον Μπαϊρού πέρασε από τις πύλες του προεδρικού μεγάρου λίγο πριν από τις 13:30 τοπική ώρα (14:30 ώρα Ελλάδας).

Χθες βράδυ ο Μακρόν δήλωσε «θα διορίσει νέο πρωθυπουργό τις επόμενες ημέρες», μετά την κατάρρευση της κυβέρνησης Μπαϊρού η οποία δεν έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης από την Εθνοσυνέλευση.

Με θητεία μόλις εννέα μήνες η κυβέρνηση έπεσε αφού δεν έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης από την Εθνοσυνέλευση (194 υπέρ έναντι 364 κατά) με αποτέλεσμα η Γαλλία να βυθίζεται ξανά στη δίνη πολιτικής κρίσης και ο Γάλλος πρόεδρος να αναζητεί για πέμπτη φορά πρωθυπουργό μέσα σε λιγότερο από δυο χρόνια.