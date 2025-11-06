Γαλλία: Πολεμικό κλίμα κυβέρνησης και Shein - Έλεγχοι σε 200.000 δέματα

Συναγερμό έχει σημάνει η κυβέρνηση της Γαλλίας πολεμώντας την κινεζική πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου Shein, καθώς διέταξε τον εξονυχιστικό έλεγχο 200.000 δεμάτων που έφτασαν τις τελευταίες ώρες σε γαλλικό αεροδρόμιο.

Όπως ανακοίνωσε η υπουργός Δημοσίων Οικονομικών, Αμελί ντε Μοντσαλέν θα ελεγχθεί εξονυχιστικά «το 100% των δεμάτων που έφτασαν τις τελευταίες 24 ώρες μέσω της πλατφόρμας και από το αεροδρόμιο του Ρουασί Σαρλ-ντε-Γκολ, στη Γαλλία, επιβεβαιώνοντας την εχθρικότητα μεταξύ κυβέρνησης και Shein.

Πρόκειται για περίπου 200.000 δέματα, των οποίων το περιεχόμενο θα ελεγχθεί ούτως ώστε να διαπιστωθεί αν περιέχει προϊόντα συμβατά προς την ισχύουσα στην Ευρώπη εμπορική νομοθεσία. Η επιχείρηση διεξάγεται από κοινού από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, Καταναλωτικών Υποθέσεων και Ελέγχου της Απάτης, τα Τελωνεία και τη Χωροφυλακή Αεροπορικών Μεταφορών της Γαλλίας.

Η έρευνα θα συμβάλει στις συνεχιζόμενες νομικές διαδικασίες κατά της Shein, επαληθεύοντας την «ακρίβεια των δηλώσεων και τη συμμόρφωση με τις φορολογικές και τελωνειακές υποχρεώσεις», δήλωσε η Γαλλίδα υπουργός, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι «τα αρχικά ευρήματα αποκαλύπτουν μη συμμορφούμενα και παράνομα προϊόντα», φέρνοντας ως παράδειγμα «μη εξουσιοδοτημένα καλλυντικά, παιχνίδια επικίνδυνα για παιδιά, παραποιημένα προϊόντα και ελαττωματικές οικιακές συσκευές».

Επισημαίνεται ότι το αεροδρόμιο Ρουασί Σαρλ-ντε-Γκολ είναι το δεύτερο πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο στην Ευρώπη, διαχειριζόμενο κατά μέσο όρο δύο εκατομμύρια τόνους εμπορευμάτων ετησίως. Το 95% των δεμάτων από την Κίνα διέρχονται από αυτό το αεροδρόμιο, πριν διανεμηθούν σε όλη τη Γαλλία.