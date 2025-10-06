Ραγδαίες εξελίξεις στη Γαλλία μετά την παραίτηση του Σεμπαστιάν Λεκορνί, με τον τέως πρωθυπουργό της χώρας που ορίστηκε από τον Εμάνουελ Μακρόν, το πρωί της Δευτέρας, να προβαίνει σε διάγγελμα από το Μέγαρο Ματινιόν.

«Θα χρειαστούν πολύ λίγα για να φτάσουμε εκεί» είπε μεταξύ άλλων ο Σεμπαστιάν Λεκορνί, ζητώντας «την εξάλειψη ορισμένων εγωισμών». «Κάποια πράγματα μπορούν να γίνουν πριν από το 2027», πιστεύει ο απερχόμενος πρωθυπουργός, ο οποίος ζητά «να έχουμε πάντα αίσθηση του γενικού συμφέροντος και της ουσίας».

«Η ίδια η αρχή της οικοδόμησης ενός συμβιβασμού μεταξύ των πολιτικών κομμάτων είναι να μπορούμε να συνδυάζουμε τις πράσινες γραμμές και να λαμβάνουμε υπόψη έναν ορισμένο αριθμό κόκκινων γραμμών», πρόσθεσε. «Αλλά δεν μπορούμε να βρισκόμαστε και στα δύο άκρα, και ορισμένα κόμματα της αντιπολίτευσης το έχουν καταλάβει αυτό».

«Πρέπει πάντα να προτιμάς τη χώρα σου από το κόμμα σου. Πρέπει να ξέρεις πώς να ακούς τους υποστηρικτές σου, αλλά να σκέφτεσαι πάντα τον γαλλικό λαό» διευκρίνισε ο Σεμπαστιάν Λεκορνί.

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί | ΑΠΕ - ΜΠΕ / EPA

Σεμπαστιάν Λεκορνί: Τι άλλο είπε

Την ίδια ώρα η Μαρίν Λεπέν, ακροδεξιά πολιτικός, ζήτησε διάλυση της Εθνοσυνέλευσης και προκήρυξη εκλογών στη Γαλλία. Για τον Σεμπαστιάν Λεκορνί, υπήρχαν τρεις λόγοι για τους οποίους δεν μπορούσε πλέον να είναι πρωθυπουργός. Πρώτον, αναφέρει το γεγονός ότι τα πολιτικά κόμματα «μερικές φορές προσποιούνταν ότι δεν έβλεπαν την αλλαγή, τη βαθιά ρήξη που αντιπροσώπευε η μη χρήση του άρθρου 49.3 του Συντάγματος» και ότι, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν υπήρχε πλέον «πρόφαση για προηγούμενη μομφή».

Επιπλέον, «τα πολιτικά κόμματα συνεχίζουν να υιοθετούν μια στάση σαν να είχαν όλα απόλυτη πλειοψηφία στην Εθνοσυνέλευση (...). Βρέθηκα σε μια κατάσταση στην οποία ήμουν έτοιμος για συμβιβασμό, αλλά κάθε πολιτικό κόμμα θέλει το άλλο πολιτικό κόμμα να υιοθετήσει ολόκληρο το πρόγραμμά του» είπε.

«Είναι μια επιλογή που έγινε από τα διάφορα πολιτικά κόμματα της αντιπολίτευσης να μην προσέλθουν με κοινή βάση στην κυβέρνηση, αλλά να επιτρέψουν συζητήσεις και στη συνέχεια να οργανώσουν συμβιβασμούς, γνωρίζοντας ότι οι συμβιβασμοί δεν είναι συμβιβασμός. Αλλά γι' αυτό, προφανώς, πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία και να μην θέλουμε να εφαρμόσουμε ολόκληρο το έργο και το πρόγραμμά μας».

Τέλος, «η σύνθεση της κυβέρνησης εντός της κοινής βάσης δεν ήταν ρευστή και έδωσε αφορμή για την αφύπνιση ορισμένων κομματικών ορέξεων, ενίοτε όχι άσχετων, (...) με τις μελλοντικές προεδρικές εκλογές».