Γαλλία: Το σενάριο της αυτοκτονίας εξετάζουν οι Αρχές για τον θάνατο του πρέσβη της Νοτίου Αφρικής

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών Αρχών στη Γαλλία ως προς τις συνθήκες θανάτου του πρέσβη της Νοτίου Αφρικής στη χώρα, Ενκοσινάτι Εμανουέλ Νάτι Μτετβά, ο οποίος βρέθηκε νεκρός σήμερα έξω από ένα ξενοδοχείο του Παρισιού.

Σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στην έρευνα, οι Αρχές στη Γαλλία κλίνουν στο σενάριο της αυτοκτονίας ως προς τον θάνατο του Ενκοσινάτι Εμανουέλ Νάτι Μτετβά, έξω από ξενοδοχείο του Παρισιού.

Μία από τις πηγές αυτές είπε ότι ο 58χρονος διπλωμάτης έπασχε από κατάθλιψη και ενδέχεται να αυτοκτόνησε.

Γαλλία: Το χρονικό του θανάτου του πρέσβη

Ο Μτετβά είχε κλείσει δωμάτιο στον 22ο όροφο του ξενοδοχείου, το παράθυρο ασφαλείας του οποίου βρέθηκε παραβιασμένο, ανέφερε η εισαγγελία του Παρισιού.

Ο διπλωμάτης πρόσκειτο στο περιβάλλον του πρώην προέδρου της Νότιας Αφρικής Τζέικομπ Ζούμα. Η σύζυγός του δήλωσε χθες, Δευτέρα, την εξαφάνισή του στην αστυνομία, αφού έλαβε «ένα ανησυχητικό μήνυμα» εκ μέρους του.

Η έρευνα έχει ανατεθεί στην Ταξιαρχία Καταστολής της Παραβατικότητας Κατά Προσώπων (BRDP), η οποία είναι αρμόδια για αδικήματα εναντίον ευάλωτων ατόμων, όπως για διαδικτυακή παρενόχληση ή για εξαφανίσεις ενηλίκων.

Ο Μτετβά ήταν υπουργός Τέχνης και Πολιτισμού στη Νότια Αφρική μεταξύ 2014-19 και στη συνέχεια ανέλαβε υπουργός Αθλητισμού και Πολιτισμού, μέχρι το 2023, σύμφωνα με τον ιστότοπο της πρεσβείας. Τον Ιούλιο του 2019 είχε εκφωνήσει επικήδειο για τον τραγουδιστή Τζόνι Κλεγκ, τον αποκαλούμενο «λευκό Ζουλού», μια από τις μεγάλες φωνές του αγώνα κατά του απαρτχάιντ: «Με τη μουσική του, μας έδωσε θάρρος για να αγωνιστούμε για να βγούμε από μια μακρά νύχτα απελπισίας», είπε.

Μεταξύ 2007-22 ήταν επίσης υψηλόβαθμο στέλεχος του Εθνικού Αφρικανικού Κογκρέσου (ANC), που κυβερνά τη Νότια Αφρική μετά τις πρώτες δημοκρατικές εκλογές στη χώρα, το 1994. Την εποχή του απαρτχάιντ είχε ενταχθεί στη στρατιωτική πτέρυγα του ANC και είχε συλληφθεί όταν η χώρα κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το 1989, δύο χρόνια πριν από την πτώση του απαρτχάιντ.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Νότιας Αφρικής ανέφερε ότι η χώρα «θρηνεί τον θάνατο» του διπλωμάτη. «Οι συνθήκες του θανάτου του διερευνώνται από τις γαλλικές αρχές. Η κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής εκφράζει τα ειλικρινή και βαθύτατα συλλυπητήριά της στην οικογένεια του, στους φίλους και τους συναδέλφους του», αναφέρεται στην ανακοίνωση.