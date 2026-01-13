Γαλλία: Στο εδώλιο σήμερα η Μαρίν Λεπέν για το σκάνδαλο υπεξαίρεσης - Θα «ορφανέψει» η ακροδεξιά;

Η έφεση της Μαρίν Λεπέν, του κόμματός της Εθνικός Συναγερμός και άλλων 11 κατηγορουμένων αρχίζει σήμερα στο Παρίσι: η επικεφαλής της γαλλικής ακροδεξιάς παίζει σ' αυτήν την εκλογιμότητά της για τις προεδρικές εκλογές του 2027 και γενικότερα το πολιτικό μέλλον της.

Η ακροαματική συνεδρίαση πρόκειται να αρχίσει στις 13:30 (τοπική ώρα, 14:30 ώρα Ελλάδας) και η δίκη θα διεξαχθεί θεωρητικά μέχρι τις 11 Φεβρουαρίου στο δικαστικό μέγαρο που βρίσκεται στην καρδιά της πρωτεύουσας, ενώ η απόφαση αναμένεται το καλοκαίρι.

Η τρεις φορές αποτυχούσα υποψήφια για την προεδρία είχε καταδικασθεί για υπεξαίρεση δημόσιων κεφαλαίων σε τέσσερα χρόνια φυλάκιση, δύο από τα οποία θα πρέπει να εκτίσει με ηλεκτρονικό βραχιόλι, 100.000 ευρώ πρόστιμο και κυρίως πέντε χρόνια άρσης της εκλογιμότητάς της με άμεση ισχύ.

Μαρίν Λεπέν: Στο εδώλιο η «μαμά» της ακροδεξιάς

Αυτή η τελευταία κύρωση την εμποδίζει να συμμετάσχει σε εκλογές για οποιοδήποτε αιρετό αξίωμα, όπως η προεδρία, ή, σε περίπτωση διάλυσης της βουλής, σε εκ νέου εκλογή της ως βουλευτή.

Για να ανοίξει το δρόμο της προς τις προεδρικές εκλογές, η επικεφαλής των βουλευτών του Εθνικού Συναγερμού (RN) πρέπει να πετύχει την απαλλαγή της ή να της επιβληθεί μια μικρότερη ποινή άρσης της εκλογιμότητάς της, καθώς ο υπολογισμός της εν λόγω ποινής έχει ήδη αρχίσει επειδή είχε άμεση ισχύ. Η απόφαση αναμένεται να ανακοινωθεί το καλοκαίρι.

Η Λεπέν είχε κριθεί πρωτοδίκως ένοχη ότι από το 2004 ως το 2016 εγκαθίδρυσε ένα «σύστημα» υπεξαίρεσης των χρημάτων που καταβάλλονται από το Ευρωκοινοβούλιο στους ευρωβουλευτές για να αμείβουν τους βοηθούς τους στο πλαίσιο των καθηκόντων τους στις Βρυξέλλες και το Στρασβούργο.

Για τους κατηγόρους και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που παρίσταται για την υποστήριξη της κατηγορίας, οι εν λόγω βοηθοί εργάζονταν στην πραγματικότητα μόνο για το κόμμα Εθνικό Μέτωπο (FN, έχει μετονομασθεί σε Εθνικό Συναγερμό, RN) ή για τους ηγέτες του.

Το δικαστήριο υπολόγισε τη βλάβη σε 3,2 εκατομμύρια ευρώ, μετά την επιστροφή 1,1 εκατομμυρίου ευρώ από ένα μέρος των 25 κατηγορουμένων. Έφεση έχουν ασκήσει μόνο 12 κατηγορούμενοι, καθώς και το κόμμα.

«Ελπίζω ότι θα μπορέσω να πείσω τους δικαστές για την αθωότητά μου», δήλωσε χθες, Δευτέρα, η Μαρίν Λεπέν στο περιθώριο συνάντησης του προέδρου του RN Ζορντάν Μπαρντελά με δημοσιογράφους. Με «ένα μόνο υπερασπιστικό άξονα: να πω την αλήθεια» και «με την ελπίδα να ακουστώ καλύτερα».

Μολονότι η Μαρίν Λεπέν δεν έχει εγκαταλείψει την ελπίδα να απαλλαγεί, μια δήλωση ενοχής δεν θα την εμπόδιζε απαραιτήτως να είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027.

Υπό έναν διπλό όρο:

ενδεχόμενη ποινή άρσης της εκλογιμότητάς της να είναι μικρότερ η των δύο ετών

η των δύο ετών οι δικαστές να την απαλλάξουν από την καταδίκη της να φέρει ηλεκτρονικό βραχιόλι, κάτι που θεωρείται ασυμβίβαστο με τη δυνατότητα να διεξαγάγει προεκλογική εκστρατεία