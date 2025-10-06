Γαλλία: Τι μπορεί να σημαίνει η παραίτηση του Λεκορνί για το μέλλον της χώρας

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκoρνί, παραιτήθηκε μαζί με την κυβέρνησή του, λιγότερο από ένα μήνα μετά τον διορισμό του και λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του νέου υπουργικού συμβουλίου, επιδεινώνοντας δραματικά την πολιτική κρίση της χώρας.

Αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη μια σειράς γεγονότων που σαν «ντόμινο» ρίχνουν ολοένα και περισσότερο ένα από τα πιο τα ισχυρά κράτη της Ευρώπης στην αναξιοπιστία, με αποτέλεσμα αυτό να γίνεται ολοένα και πιο ακυβέρνητο. Αυτό που απασχολεί τώρα είναι πώς αυτή η εξέλιξη θα επηρεάσει το μέλλον της ίδιας της Γαλλίας αλλά και της παγκόσμιας διπλωματίας και οικονομίας.

Τι σημαίνει η παραίτηση του Σεμπάστιαν Λεκορνί

Ο Λεκορνί, ο οποίος διορίστηκε πριν από 27 ημέρες, υπέβαλε την παραίτησή του και της κυβέρνησής του τη Δευτέρα, μόλις 12 ώρες αφού ανακοινώθηκαν τα βασικά μέλη του υπουργικού συμβουλίου του, γεγονός που τον καθιστά τον πρωθυπουργό με την μικρότερη διάρκεια ζωής στη σύγχρονη γαλλική ιστορία.

Ο 39χρονος πρώην υπουργός Άμυνας, στενός σύμμαχος του Εμανουέλ Μακρόν, όπως αναφέρει το The Guardian, ήταν ο πέμπτος πρωθυπουργός της Γαλλίας από την επανεκλογή του προέδρου το 2022 και ο τρίτος από τότε που ο Μακρόν διέλυσε το κοινοβούλιο και προκήρυξε πρόωρες βουλευτικές εκλογές που πραγματοποιήθηκαν το περασμένο καλοκαίρι.

Ο Λεκορνί κατηγόρησε την κομματική και πολιτική αδιαλλαξία που επικρατεί στη χώρα, λέγοντας ότι ήταν «έτοιμος για συμβιβασμό, αλλά κάθε κόμμα ήθελε κάθε άλλο κόμμα να υιοθετήσει το πλήρες πρόγραμμά του».

«Δεν θα χρειαζόταν πολλά για να λειτουργήσει», αλλά διάφορες «κομματικές συμπεριφορές» και «ορισμένα εγώ» στάθηκαν εμπόδιο, είπε.

Η αποχώρησή του ανησύχησε τις παγκόσμιες αγορές, με τον χρηματιστηριακό δείκτη CAC 40 να υποχωρεί κατά 2% και το ευρώ κατά 0,7%.

Ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ της Γαλλίας είναι ο τρίτος υψηλότερος στην ΕΕ μετά την Ελλάδα και την Ιταλία, σχεδόν διπλάσιος από το 60% που επιτρέπεται από τους κανόνες της ΕΕ, όπως και το προβλεπόμενο έλλειμμα του προϋπολογισμού της μεσχεδόν 6%.

Οι λόγοι της γαλλικής κρίσης

Οι ρίζες της κρίσης βρίσκονται στις πρόωρες γενικές εκλογές του 2024, οι οποίες οδήγησαν σε ένα κοινοβούλιο που διχάστηκε σε τρία λίγο-πολύ ισότιμα ​​μπλοκ: την αριστερά, την ακροδεξιά και την κεντροδεξιά συμμαχία του Μακρόν, χωρίς κανένα από αυτά να προηγείται με σαφή πλειοψηφία.

Η οικονομική κρίση της Γαλλίας έχει μόνο προσθέσει σε αυτήν την αστάθεια, όπως και οι προεδρικές εκλογές που είναι προγραμματισμένες για το 2027.

Ο Μακρόν δεν μπορεί να θέσει ξανά υποψηφιότητα, και με κάθε κόμμα να διψάει να διευρύνει τη θέση του πριν από την ψηφοφορία, η εύρεση κοινού εδάφους στο κοινοβούλιο έχει γίνει ακόμη πιο δύσκολη.

Ο Λεκορνί αντιμετώπισε το δύσκολο έργο της ψήφισης ενός προϋπολογισμού λιτότητας μέσα από μια διχασμένη συνέλευσης, με στόχο τον περιορισμό του αυξανόμενου ελλείμματος του προϋπολογισμού, ένα έργο που νίκησε τους δύο άμεσους προκατόχους του, τον Φρανσουά Μπαϊρού και τον Μισέλ Μπαρνιέ, οι οποίοι εκδιώχθηκαν από βουλευτές λόγω του σχεδίου.

Η άμεση αφορμή για την παραίτησή του φαίνεται να ήταν η αντίδραση των κεντροδεξιών Les Républicains (LR) στο νέο υπουργικό συμβούλιο. Το κόμμα δήλωσε ότι η σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητη σύνθεση δεν αντανακλούσε τη «βαθιά ρήξη» με την πολιτική του παρελθόντος που είχε υποσχεθεί ο Λεκορνί.

Ωστόσο, η ανακοίνωση των κύριων θέσεων στο υπουργικό συμβούλιο την Κυριακή το βράδυ προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από όλο το πολιτικό φάσμα, με συμμάχους και αντιπάλους να το καταγγέλλουν είτε ως υπερβολικά δεξιό είτε ως όχι αρκετά δεξιό, και να απειλούν ότι θα ανατρέψουν τη νέα κυβέρνηση.

Η επιστροφή του Μπρουνό Λεμέρ, υπουργού Οικονομίας του Μακρόν για επτά χρόνια, στην κυβέρνηση, ως υπουργού Άμυνας εξόργισε ιδιαίτερα τους πολιτικούς από τα περισσότερα κόμματα, οι οποίοι το είδαν ως επιβεβαίωση ότι οι οικονομικές πολιτικές του Μακρόν που ευνοούν τις επιχειρήσεις δεν ήταν προς συζήτηση.

Τι μπορεί να συμβεί από ΄δω και πέρα

Το ακροδεξιό κόμμα Εθνικός Συναγερμός (RN) της Μαρίν Λεπέν και της Τζόρνταν Μπαρντέλλα κάλεσε τον Μακρόν να διαλύσει το κοινοβούλιο και να διεξάγει νέες εκλογές, ενώ η ριζοσπαστική αριστερά «Γαλλία Ανυπότακτη (LFI)» επανέλαβε τις μακροχρόνιες εκκλήσεις προς τον ίδιο τον πρόεδρο να παραιτηθεί.

Ο Μακρόν έχει τρεις κύριες επιλογές, όλες επικίνδυνες και καμία πολύ ελκυστική όπως αναφέρει το The Guardian. Πρώτον, θα μπορούσε να διορίσει νέο πρωθυπουργό, ίσως μια προσωπικότητα από το δικό του στρατόπεδο ή ακόμη και έναν μετριοπαθή αριστερό που θα αμφισβητούσε τη δύσκολα κερδισμένη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος.

Από την άλλη πλευρά, ο διορισμός ενός επιβεβαιωμένου δεξιού θα εξοργίσει το αριστερό μπλοκ. Δεδομένης της πιεστικής ανάγκης να επιτευχθεί μια ελάχιστη συναίνεση για να ψηφιστεί τουλάχιστον ένας προϋπολογισμός για το τρέχον έτος, ορισμένοι αναλυτές έχουν υπονοήσει ότι μπορεί να προσπαθήσει να στραφεί σε έναν μη κομματικό πολιτικό τεχνοκράτη.

Άλλη λύση θα ήταν να διαλύσει την εθνοσυνέλευση και να προκηρύξει νέες βουλευτικές εκλογές, μια κίνηση που έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι διστάζει να κάνει και η οποία, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, πιθανότατα θα οδηγήσει σε ένα ακόμη διχασμένο κοινοβούλιο - ή ενδεχομένως σε μια κυβέρνηση RN.

Η τελευταία του επιλογή θα ήταν να παραιτηθεί, αλλά και πάλι, έχει επανειλημμένα αποκλείσει το ενδεχόμενο να αποσυρθεί πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2027, μια ψηφοφορία που θεωρείται ιστορικό σταυροδρόμι στη γαλλική πολιτική, με τη Λεπέν να έχει καλύτερες πιθανότητες από ποτέ να αναλάβει την εξουσία.