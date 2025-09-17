«Game Over Israel»: Το hashtag που έφτασε μέχρι την Times Square για αθλητικό αποκλεισμό του Ισραήλ

Ένας συνασπισμός φιλοπαλαιστινιακών και εργατικών οργανώσεων, ενώσεων οπαδών, αθλητών, διασημοτήτων και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με το σύνθημα «Game Over Israel» απαιτούν από τις ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες να μποϊκοτάρουν το Ισραήλ για τη δολοφονία εκατοντάδων Παλαιστινίων αθλητών στη Γάζα.

Η καμπάνια, η οποία ξεκίνησε την Τρίτη ως hashtag, σε πινακίδα που αναρτήθηκε στην Times Square, καλεί τις ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες του Βελγίου, της Αγγλίας, της Γαλλίας, της Ελλάδας, της Ιρλανδίας, της Ιταλίας, της Νορβηγίας, της Σκωτίας και της Ισπανίας να αρνηθούν να παίξουν εναντίον συλλόγων του Ισραήλ.

Τους ζητά επίσης να απαγορεύσουν σε Ισραηλινούς παίκτες να συμμετάσχουν, σε μια προσπάθεια να ασκηθεί πίεση στη FIFA και την UEFA για να τιμωρήσουν το κράτος, για τα εγκλήματα πολέμου που διαπράττει.

For the first time ever, the word “genocide” has been used in a Times Square Billboard.



Your time is up, Israel.



Your legacy of sportswashing will soon be over.



Find your call to action using the link in our bio. #GameOverIsrael #FreePalestine pic.twitter.com/aMzzIh5odH — gameoverisrael (@gameover_israel) September 17, 2025

«Game Over Israel»: Εκτός ποδοσφαίρου τα εγκλήματα πολέμου

«Το ποδόσφαιρο είναι το πιο προσιτό πράγμα στον κόσμο», δήλωσε στο Zeteo ο Ashish Prashar, πρώην σύμβουλος του Απεσταλμένου Ειρήνης του Ηνωμένου Βασιλείου στη Μέση Ανατολή και διευθυντής της εκστρατείας.

«Είναι το παιχνίδι του λαού», πρόσθεσε. «Και δεδομένου ότι ο λαός είναι τόσο εξοργισμένος με όσα συμβαίνουν σε αυτή τη γενοκτονία, το πώς αφήνουμε αυτά τα άτομα που υποστηρίζουν ή έχουν συμμετάσχει σε αυτή τη γενοκτονία να πατήσουν το πόδι τους στα γήπεδα του λαού είναι ντροπή, και οι ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες και ομοσπονδίες θα έπρεπε να ντρέπονται... που έχουν ξεπλύνει αθλητικά τα εγκλήματα πολέμου και τη γενοκτονία του Ισραήλ».

Οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν σκοτώσει περισσότερους από 64.000 Παλαιστίνιους τους τελευταίους 23 μήνες, αν και ο αριθμός φοβούνται ότι είναι πολύ υψηλότερος.

Σε αυτούς περιλαμβάνονται περίπου 800 αθλητές στη Γάζα, με περισσότερους από 400 ποδοσφαιριστές να έχουν σκοτωθεί, συμπεριλαμβανομένων των Σουλεϊμάν Αλ-Ομπέιντ , γνωστού ως «Παλαιστίνιος Πελέ», Μοχάμεντ Μπαράκατ, γνωστού ως «Θρύλος του Χαν Γιουνίς», και Άχμαντ Αμπού αλ-Άτα.

Το Ισραήλ έχει επίσης καταστρέψει ή προκαλέσει ζημιές στη συντριπτική πλειοψηφία των αθλητικών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων σταδίων, γυμναστηρίων και ποδοσφαιρικών συλλόγων, στον θύλακα.

Η καμπάνια έρχεται λιγότερο από ένα χρόνο πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το οποίο θα συνδιοργανώσουν οι ΗΠΑ, το Μεξικό και ο Καναδάς. Ενόψει της έναρξης, ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, έχει δεχθεί κριτική για την υποστήριξή του και την παραχώρηση του πνεύματος του τουρνουά στον φιλοϊσραηλινό πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.\

Every Israeli match is soaked with the blood of hundreds of (if not more) Palestinian athletes and children. 90% of sports infrastructure in Gaza has reportedly been destroyed by Israeli bombardment. Call or email your federations.

Link in bio. #GameOverIsrael #FreePalestine pic.twitter.com/jhnRNEZ3c1 — gameoverisrael (@gameover_israel) September 17, 2025

«Game Over Israel» - Ποια μεγάλα ονόματα το υποστηρίζουν

Η καμπάνια #GameOverIsrael υποστηρίζεται από πολλά εξέχοντα άτομα, όπως ο πρώην Γάλλος ποδοσφαιριστής Έρικ Καντονά, ο Άγγλος πρώην ποδοσφαιριστής και σχολιαστής του BBC Γκάρι Λίνεκερ, ο διάσημος Ιταλός τερματοφύλακας Βάλτερ Ζένγκα, ο συνεργάτης του Zeteo Μπάσεμ Γιούσεφ και ο Ιρλανδός ηθοποιός και σταρ του «Game of Thrones», Λίαμ Κάνινγκχαμ, μεταξύ άλλων.

«Ήρθε η ώρα να μποϊκοτάρουμε το Ισραήλ στο ποδόσφαιρο. Αυτό συμβαίνει εδώ και πολύ καιρό», δήλωσε ο Γιούσεφ σε βιντεοσκοπημένη δήλωση, σημειώνοντας ότι πολλοί επαγγελματίες Ισραηλινοί ποδοσφαιριστές έχουν υπηρετήσει στον ισραηλινό στρατό.

«Δεν καταλαβαίνω πώς θα έπρεπε να επιτρέπεται σε αυτούς τους ανθρώπους να μπαίνουν σε γήπεδα ποδοσφαίρου οπουδήποτε».

Ο Κάνινγκχαμ είπε ότι δεν υπάρχει λόγος να περιμένουμε την UEFA ή τη FIFA να αναλάβουν δράση κατά του Ισραήλ. Κάλεσε τους οπαδούς στην πατρίδα του, την Ιρλανδία, να απαιτήσουν από την Ιρλανδική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία «να μην έχει καμία σχέση με την εθνική ομάδα του Ισραήλ, τις τοπικές ομάδες και τους μεμονωμένους παίκτες. Έτσι θα δείξετε την αλληλεγγύη σας».

Η καμπάνια βασίζεται στις αυξανόμενες εκκλήσεις παγκοσμίως για τον αποκλεισμό των ισραηλινών ποδοσφαιρικών αποστολών από τις παγκόσμιες διοργανώσεις.

“The effort builds on growing calls for [Israel’s] soccer programs to be excluded from global competition.”@prem_thakker reports on #GameOverIsrael, a campaign to pressure FIFA and national soccer federations to boycott Israel over its murder of Palestinian athletes in Gaza. pic.twitter.com/sSNjtRFbnF — Zeteo (@zeteo_news) September 17, 2025

Πηγή: Zeteo