Γάζα: Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι εντόπισε τα λείψανα ενός ακόμη ομήρου - Ο όρος για την παράδοση

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς ανακοίνωσε σήμερα ότι εντόπισε τα λείψανα ενός ακόμη ομήρου, τα οποία πρόκειται να παραδώσει σήμερα στο Ισραήλ, «εφόσον οι συνθήκες επί του πεδίου είναι κατάλληλες».

Η παλαιστινιακή οργάνωση επεσήμανε ότι οποιαδήποτε «κλιμάκωση» από την πλευρά του Ισραήλ «θα περιπλέξει τις επιχειρήσεις έρευνας και ανασκαφής και την ανάκτηση των σορών, γεγονός που θα οδηγήσει σε καθυστερήσεις» στην παράδοσή τους στο Ισραήλ.

Εκεχειρία τέλος στη Γάζα: Αναφορές για επίθεση της Χαμάς στη Ράφα

«Ένοπλοι τρομοκράτες της Χαμάς» επιτέθηκαν εναντίον ισραηλινών δυνάμεων που επιχειρούσαν στην περιοχή της Ράφα. Σε απάντηση, ο IDF εξαπέλυσε στοχευμένες αεροπορικές επιδρομές, αναφέρουν οι Times of Israel, που σημαίνει πως η εκεχειρία τινάζεται στον αέρα.

Οι πληροφορίες αυτές συνοδεύονται από αναφορές περί παραβίασης της συμφωνίας εκεχειρίας από τη Χαμάς, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από τον ισραηλινό στρατό σχετικά με τις ακριβείς συνθήκες και τον χρόνο της επίθεσης.

Σημειώνεται πως, η νέα αυτή εξέλιξη αναδεικνύει την εύθραυστη φύση της εκεχειρίας και την ένταση που εξακολουθεί να επικρατεί στη Γάζα, με τις δύο πλευρές να αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις το τελευταίο διάστημα.

Νωρίτερα, η Χαμάς απέρριψε ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ στην οποία αυτό επικαλέστηκε «αξιόπιστες πληροφορίες» που δείχνουν επικείμενη παραβίαση από το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα της συμφωνίας εκεχειρίας με το Ισραήλ.

Η Χαμάς σημείωσε ότι οι ισχυρισμοί αυτοί είναι ψευδείς.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε χθες Σάββατο ότι είχε «αξιόπιστες πληροφορίες που δείχνουν επικείμενη παραβίαση της εκεχειρίας από τη Χαμάς κατά του λαού της Γάζας», υπογραμμίζοντας πως κάτι τέτοιο θα συνιστούσε «άμεση και σοβαρή παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας».