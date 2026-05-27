Γάζα: To Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σκότωσε τον νέο επικεφαλής της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς

Οι μαχητές της Χαμάς στη Γάζα | ΑΠΕ - ΜΠΕ / EPA
Το Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι σκότωσε τον νέο επικεφαλής του ένοπλου κλάδου του ισλαμιστικού παλαιστινιακού κινήματος Χαμάς τον οποίο στοχοθέτησε χθες (27/05) με πλήγμα στη Γάζα, παρά την κατάπαυση του πυρός που υποτίθεται πως βρίσκεται σε ισχύ από τον Οκτώβριο.

«Ο διοικητής του ένοπλου κλάδου της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς στη Γάζα εξοντώθηκε χθες», έγραψε στο X ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς.

Ο Κατς και ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είχαν ανακοινώσει χθες, Τρίτη, ότι ο ισραηλινός στρατός είχε πραγματοποιήσει μέσα στην ημέρα «πλήγμα στη Γάζα με στόχο τον Μοχάμεντ Όντεχ», τον νέο επικεφαλής των Ταξιαρχιών Εζεντίν αλ-Κάσαμ, του ένοπλου κλάδου της Χαμάς.

Μέχρι στιγμής η Χαμάς δεν έχει κάνει καμιά δήλωση σχετικά με τον Όντεχ.

