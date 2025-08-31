Μενού

Δυτική Όχθη: Το Ισραήλ δημιουργεί νέα γειτονιά παράνομων οικισμών στη Γάζα

Μετά τις χθεσινές επιθέσεις, το Ισραήλ προχωρά σε νέα παράνομη επέκταση οικισμών στη Δυτική Όχθη.

Η Δυτική Όχθη στην Παλαιστίνη
Η Δυτική Όχθη στην Παλαιστίνη | Shutterstock
Οι ισραηλινές δυνάμεις βομβάρδισαν τα προάστια της Γάζας τη νύχτα, με αποτέλεσμα πολλά σπίτια να καταστραφούν και οικογένειες να αναγκαστούν να τα εγκαταλείψουν, ενώ σήμερα επεκτάθηκαν παράνομα στη Δυτική Όχθη. 

Ο πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου συγκάλεσε το κυβερνητικό συμβούλιο να συνεδριάσει εχθές το βράδυ (30/08)  με αντικείμενο την κατάληψης της πόλης.

Την ίδια στιγμή η Χαμάς επιβεβαίωσε σήμερα τον θάνατο ενός από τους επικεφαλής της, του Μοχάμεντ Σινουάρ,τρεις μήνες αφότου ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι τον είχε σκοτώσει σε πλήγμα στη Χαν Γιούνις στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Οι τοπικές αρχές υγείας, όπως επισημαίνει η ΕΡΤ, ανέφεραν πως οι επιθέσεις σκότωσαν τουλάχιστον 18 άτομα, μεταξύ των οποίων 13 που προσπαθούσαν να πάρουν τρόφιμα κοντά σε σημείο διανομής βοήθειας. Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι εξετάζει τις αναφορές.

Δυτική Όχθη: Το Ισραήλ δημιουργεί νέα γειτονιά παράνομων οικισμών στη Χεβρώνα

Σήμερα, δέκα οικογένειες εγκαταστάθηκαν πρόσφατα σε μια νέα γειτονιά κοντά στον ισραηλινό οικισμό Κιριάτ Άρμπα στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, αναφέρει η εφημερίδα Israel Hayom.

Η νέα γειτονιά, που ονομάζεται Aviad, σηματοδοτεί την πρώτη ισραηλινή επέκταση στην περιοχή Κιριάτ Άρμπα εδώ και δεκαετίες.

Το Συμβούλιο του Κιριάτ Άρμπα δήλωσε ότι ο οικισμός στοχεύει στη «διακοπή της γεωγραφικής σύνδεσης μεταξύ των παλαιστινιακών εδαφών από τη Χεβρώνα έως την έρημο Νεγκέβ και στην ενίσχυση της σύνδεσης» μεταξύ των ισραηλινών οικισμών στην περιοχή.

Πηγή: Al Jazeera
 

 

