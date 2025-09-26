Γάζα: Ισραηλινά μεγάφωνα μετέδωσαν την ομιλία του Νετανιάχου

Σε μια πρωτοφανή κίνηση που πυροδότησε έντονες αντιδράσεις, το Ισραήλ μετέδωσε την ομιλία του πρωθυπουργού Μπενιαμιν Νετανιάχου στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ απευθείας στη Λωρίδα της Γάζας, χρησιμοποιώντας στρατιωτικά μεγάφωνα και, σύμφωνα με ισχυρισμούς, παρεμβαίνοντας στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων.

Η επιχείρηση, που χαρακτηρίστηκε από ανώτερο αξιωματικό ως «μια τρελή ιδέα χωρίς στρατιωτικό όφελος», περιλάμβανε την τοποθέτηση ηχείων σε φορτηγά στην ισραηλινή πλευρά των συνόρων. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ισραηλινής κυβέρνησης, στόχος ήταν η ενίσχυση της δημόσιας διπλωματίας και η πίεση για την απελευθέρωση των περίπου 50 ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται από τη Χαμάς.

Το γραφείο του Νετανιάχου υποστήριξε ότι η ομιλία μεταδόθηκε και μέσω κινητών τηλεφώνων κατοίκων της Γάζας. Ωστόσο, δημοσιογράφοι του Associated Press που βρίσκονται εντός της Γάζας δεν εντόπισαν αποδείξεις για τέτοια μετάδοση.

Στην ομιλία του, ο Νετανιάχου καταφέρθηκε εναντίον των δυτικών χωρών για την αναγνώριση της Παλαιστίνης ως κράτους και δεσμεύτηκε να συνεχίσει την επίθεση κατά της Χαμάς. «Δεν έχουμε τελειώσει ακόμα», δήλωσε, υποστηρίζοντας ότι τα τελευταία μέλη της οργάνωσης κρύβονται στην πόλη της Γάζας.

Η συνεχιζόμενη ισραηλινή επίθεση έχει προκαλέσει τεράστιες απώλειες: πάνω από 65.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί, 160.000 έχουν τραυματιστεί και μεγάλο μέρος της Γάζας έχει μετατραπεί σε ερείπια. Ο ΟΗΕ έχει κηρύξει λιμό σε περιοχές της Λωρίδας, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες άμαχοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στην πόλη της Γάζας.

Πηγή: The Guardian