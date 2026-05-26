Γάζα: Στόχος του Ισραήλ ο νέος ηγέτης του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς

Οι ισραηλινές δυνάμεις, συνέχιζουν τα πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας, με στόχο τον Μοχάμεντ Όντα, τον ηγέτη του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς.

Χαμάς
Υποστηρικτής της Χαμάς | ΑΠΕ-ΜΠΕ/YAHYA ARHAB
Συνεχίζεται το σφυροκόπημα στη Μέση Ανατολή και οι ισραηλινές δυνάμεις, έπληξαν απόψε κτίριο στην Πόλη της Γάζας καθώς φέρεται να στοχεύουν στον νέο ηγέτη του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς. 

«Επιτεθήκαμε στον Μοχάμεντ Όντα στη Γάζα – τον ηγέτη του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς και έναν από τους αρχιτέκτονες της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου 2023. Θα φθάσουμε σε όλους τους», αναφέρει ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, χωρίς να υπεισέλθει σε περαιτέρω λεπτομέρειες.

Ο Όντα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, είχε διαδεχθεί τον Ιζ αλ-Ντιν αλ-Χαντάντ, ο οποίος σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επίθεση στις 15 Μαΐου.

 

ΚΟΣΜΟΣ