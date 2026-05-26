Σκληρό μήνυμα Χαμενεΐ: «Οι ΗΠΑ δεν θα έχουν πλέον ασφαλές καταφύγιο στον Κόλπο»

Ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, έστειλε αυστηρό μήνυμα προς τις ΗΠΑ και τις χώρες του Κόλπου, υποστηρίζοντας ότι οι αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στην περιοχή δεν θα θεωρούνται πλέον ασφαλείς.

«Ο χρόνος δεν γυρίζει πίσω», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως «τα έθνη και τα εδάφη της περιοχής δεν θα λειτουργούν πλέον ως ασπίδες για τις αμερικανικές βάσεις». Παράλληλα υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα διαθέτουν πλέον «ασφαλές καταφύγιο» στη Μέση Ανατολή για την ανάπτυξη στρατιωτικών εγκαταστάσεων και επιχειρήσεων.

Απευθυνόμενος προς τις γειτονικές χώρες, ο Χαμενεΐ σημείωσε ακόμη ότι «η Ισλαμική Ούμμα και τα έθνη της περιοχής διαθέτουν κοινές δυνατότητες και συμφέροντα, τα οποία θα καθορίσουν τη νέα τάξη πραγμάτων και τη μελλοντική γεωπολιτική εικόνα της περιοχής και του κόσμου».

Οι δηλώσεις του έρχονται λίγες ώρες μετά τις αμερικανικές επιθέσεις σε πυραυλικές εγκαταστάσεις στο νότιο Ιράν, την ώρα που βρίσκονταν σε εξέλιξη συνομιλίες ανάμεσα στις δύο πλευρές για πιθανή συμφωνία.

Η νέα αυτή κλιμάκωση εντείνει εκ νέου την ανησυχία στη Μέση Ανατολή, με φόβους για νέο κύκλο συγκρούσεων αλλά και επιπτώσεις στη διεθνή οικονομία.

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, Αμπολφάζλ Σεκάρτσι, στην πρώτη επίσημη αντίδραση της Τεχεράνης μετά τα αμερικανικά πλήγματα, προειδοποίησε για «σκληρότερα και πιο βίαια αντίποινα», τα οποία –όπως είπε– ενδέχεται να επεκταθούν πέρα από τα σύνορα της περιοχής.