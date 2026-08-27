«Γεια σου Μέτε, θέλω να σου φτιάξω τη μύτη»: Η πρωθυπουργός της Δανίας έχει «stalker» πλαστικό χειρουργό

Η Μέτε Φρέντερικσεν απάντησε δημόσια σε ένα ανάρμοστο μήνυμα που έλαβε από χρήστη των socials, που δηλώνει «πλαστικός χειρουργός», και θεωρεί πως η μύτη της Δανής πρωθυπουργού χρειάζεται αισθητική επέμβαση.

Η ηγέτης της Δανίας ανάρτησε στιγμιότυπο από το μήνυμα που έλαβε από τον εν λόγω λογαριασμό, όπου γράφει: «Γεια σου Μέτε. Μπορώ να διορθώσω αυτό το μικρό σημείο στη μύτη σου. Είμαι πλαστικός χειρουργός».

«Όχι. Είμαι ευχαριστημένη με το σώμα μου», έγραψε ως απάντηση η Φρέντερικσεν στο άμεσο μήνυμα, αλλά σχολίασε αργότερα περαιτέρω το συμβάν.

Μέτε Φρέντερικσεν: «Δεν θα πάρω, είμαι μια χαρά»

Στην ανάρτηση με την οποία εκθέτει τον εν λόγω χρήστη, η Μέτε Φρέντερικσεν έγραψε: «Το τελευταίο πράγμα που άκουσα όταν φύγαμε από το Κίεβο χθες ήταν η σειρήνα αεροπορικής επιδρομής. Ο πόλεμος συνεχίζεται στην Ευρώπη.

Ένα από τα πρώτα μηνύματα που έλαβα όταν επέστρεψα στη Δανία ήταν αυτό. Έλα τώρα.

Δεν μπορώ να μετρήσω πόσα μηνύματα έχω λάβει όλα αυτά τα χρόνια για την εμφάνισή μου. Ειδικά ότι έχω άσχημα δόντια και λεπτά μαλλιά. Ότι έχω μια άσχημη μύτη και ότι πρέπει να κάνω μια συνεδρία botox.

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Δεν ανακατεύομαι σε ό,τι κάνουν οι άλλοι με την εμφάνισή τους. Εγώ η ίδια ζω μια χαρά με το σώμα μου. Όπως είναι τώρα, όπως όταν είσαι γυναίκα και πλησιάζεις τα 50.

Αλλά κάποιες φορές γίνομαι παλιομοδίτισσα και αγανακτώ λίγο. Αν τελικά πρέπει να μου γράψεις (και είσαι ευπρόσδεκτος να το κάνεις), τότε ελπίζω να αφιερώσεις τον χρόνο σου σε κάτι πιο σημαντικό. Όχι στη μύτη μου.

Από εμένα είναι ''όχι ευχαριστώ'' σε αυτή την προσφορά. Και έτσι σήμερα στέλνω μια επιπλέον σκέψη αγάπης σε όλους εσάς που πρέπει να ακούτε κάθε μέρα για τις τέλειες ατέλειες με τις οποίες όλοι πορευόμαστε στη ζωή».