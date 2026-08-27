Meta: Τι αλλάζει στο Facebook μετά τον διακανονισμό των 18 δισ - Νέες δικλείδες ασφαλείας για τα παιδιά

Η απόφαση της Meta του Μαρκ Ζάκερμπεργκ να συμφωνήσει σε έναν διακανονισμό ύψους 18 δισεκατομμυρίων δολαρίων την Τετάρτη, για να επιλύσει ισχυρισμούς ότι το Facebook και το Instagram έβλαψαν παιδιά, προκάλεσε έκπληξη.

Όσοι παρακολουθούν την υπόθεση ανέμεναν τουλάχιστον εβδομάδες δικαστικού δράματος, καθώς 29 αμερικανικές πολιτείες, σχεδόν τα δύο τρίτα της Βόρειας Αμερικής, παρατάχθηκαν νομικά κατά του «κολοσσού» της κοινωνικής δικτύωσης, κατά το BBC.

Τεχνικά, η δίκη αφορούσε το διαδικτυακό απόρρητο των παιδιών. Βασιζόταν σε έναν αμερικανικό νόμο που ονομάζεται Νόμος για την Προστασία του Διαδικτυακού Απορρήτου των Παιδιών (COPPA), ο οποίος είναι σχεδόν 30 ετών και προηγείται όλων των μεγαλύτερων πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης σήμερα.

Meta: Πληρώνει τελικά τα «σπασμένα»

Επικεντρώθηκε στην ιστορική συλλογή και χρήση δεδομένων που ανήκαν σε παιδιά κάτω των 13 ετών από την Meta για μια περίοδο αρκετών ετών. Στην πραγματικότητα, ήταν μια συντονισμένη επίθεση στα διαπιστευτήρια διαδικτυακής ασφάλειας της εταιρείας.

Διαβάστε ακόμα: Πέθανε η διάσημη ζωγράφος Γιαγιόι Κουσάμα στα 97 της - Το σπουδαίο έργο της

Το Meta, μαζί με άλλες εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης, δέχεται πυρά σε όλο τον κόσμο, καθώς το 2026 διαμορφώνεται ως μια χρονιά κρίσης για ολόκληρο τον κλάδο.

Η Meta συμφώνησε εντούτοις πληρώσει έως και 18 δισεκατομμύρια δολάρια για να διευθετήσει τους ισχυρισμούς ότι οι πλατφόρμες της βλάπτουν τα παιδιά. Η δίκη διήρκεσε μόλις πέντε ημέρες και έληξε πριν ο Διευθύνων Σύμβουλος Μαρκ Ζάκερμπεργκ καταθέσει.

Καταγγελίες «φωτιά» για τη Meta

Ο πληροφοριοδότης Arturo Bejar, ο οποίος κάποτε εργαζόταν στο Instagram, ισχυρίστηκε ότι στο παρελθόν είχε πει στους προϊσταμένους του ότι συνέβαιναν επιβλαβή πράγματα σε παιδιά στην πλατφόρμα και δεν ελήφθη καμία δράση.

Ένα άλλο στέλεχος είπε ότι «δεν θυμόταν» να έγραψε σε μια πλατφόρμα ότι μερικές φορές η Meta επέλεγε να πληρώνει πρόστιμα για παραβίαση κανονισμών αντί να κάνει αλλαγές.

Εσωτερικά υπομνήματα υποδήλωναν ότι η εταιρεία γνώριζε ότι τα εργαλεία opt-in για έλεγχο πρόσβασης ανηλίκων έτειναν να έχουν χαμηλά ποσοστά υιοθέτησης, παρόλα αυτά όμως λάνσαρε λειτουργίες ασφαλείας που δεν ήταν ενεργοποιημένες από προεπιλογή.

Υπήρχαν έντονες εικασίες ότι η Meta θα αντιμετώπιζε πρόστιμα εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων εάν είχε χάσει.

Το χειρότερο σενάριο, το οποίο θα ήταν η μέγιστη ποινή που θα επιβαλλόταν για κάθε παιδί που χρησιμοποιούσε μία από τις πλατφόρμες της για περισσότερο από μισή ώρα την ημέρα κατά τη διάρκεια ενός 12ετούς παραθύρου, ήταν 1,4 τρισεκατομμύρια δολάρια, περίπου το ίδιο με τη συνολική αξία της εταιρείας.

Meta - Το «ατού» του διακανονισμού και οι αλλαγές

Αυτό φυσικά δεν επρόκειτο ποτέ να συμβεί, αλλά ένα πιο ρεαλιστικό ποσό ήταν ακόμα στις εκατοντάδες δισεκατομμύρια. Ένα ακόμα «ατού» του διακανονισμού, είναι πως η Meta δεν χρειάζεται να παραδεχτεί ή να εκτεθεί τυπικά για καμία παράβαση.

Θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι η διευθέτηση προστατεύει την κύρια δραστηριότητά της -τα κοινωνικά δίκτυα εξακολουθούν να αποτελούν τον τρόπο με τον οποίο βγάζει τα περισσότερα χρήματα.

Διαβάστε ακόμα: Διάβημα από τέσσερα ευρωπαϊκά κράτη για την Ουκρανία: Θέλουν να ανοίξει ο «κουμπαράς» των ρωσικών funds

Οι δισεκατομμύρια χρήστες του Instagram και του Facebook παρέχουν στην εταιρεία ένα χρυσωρυχείο δεδομένων, και τα δεδομένα ενηλίκων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πώληση διαφημίσεων.

Η Meta μπορεί να λέει ότι πλέον επικεντρώνεται δραματικά στην Τεχνητή Νοημοσύνη, αλλά εξακολουθεί να χρειάζεται τα τεράστια έσοδα που δημιουργούνται από τις εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης.

Στο πλαίσιο του διακανονισμού, ο γίγαντας των μέσων κοινωνικής δικτύωσης συμφώνησε να κάνει μια σειρά από αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του Instagram και του Facebook για τους νεότερους χρήστες του.

Οι νέες δικλείδες ασφαλείας περιλαμβάνουν

χρονικό όριο παραμονής δύο ωρών και στις δύο πλατφόρμες , το οποίο θα είναι προεπιλεγμένη ρύθμιση για έφηβους χρήστες

, το οποίο θα είναι για έφηβους χρήστες τα άμεσα μηνύματα στις πλατφόρμες δεν θα υπολογίζονται στο ημερήσιο όριο χρήσης.

στις πλατφόρμες στο ημερήσιο όριο χρήσης. οι ειδοποιήσεις θα τίθενται σε σίγαση τις ώρες μεταξύ 00:00 και 06:00 κάθε ημέρας, και τις σχολικές ημέρες μεταξύ 08:00 και 15:00.

και τις σχολικές ημέρες μεταξύ τα likes σε αναρτήσεις και περιεχόμενο θα είναι επίσης εντελώς κρυμμένα στις πλατφόρμες για εφήβους.

Οι περισσότερες από αυτές τις νέες λειτουργίες θα γίνουν είτε προεπιλεγμένες είτε προαιρετικές για εφήβους εντός έξι μηνών.

Ωστόσο, οι νέες προσπάθειες της Meta για τον καλύτερο εντοπισμό των χρηστών στις πλατφόρμες της που είναι παιδιά θα χρειαστούν έως και έναν χρόνο για να εφαρμοστούν.