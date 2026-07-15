Έρευνα με στοιχεία από όλη την Ευρώπη, δείχνει ποια «γενιά» έχει κατακτήσει την ήπειρο και τα πορίσματα επιβεβαιώνουν κάτι που δεν θέλουμε να παραδεχτούμε...

Και όμως η γήρανση του πληθυσμού της Ευρώπης, ισχύει με βάση τα δεδομένα καθώς οι baby boomers είναι το target group που υπερισχύει.

Ωστόσο, μερικές χώρες ξεχωρίζουν ως εξαιρέσεις, με πληθυσμούς που κυριαρχούνται από τη Γενιά Χ ή τους millennials, αποκαλύπτοντας αντιφατικές δημογραφικές τροχιές.

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Σύμφωνα με τον χάρτη του Atlantico, οι χώρες από την Πορτογαλία έως την Πολωνία έχουν τους baby boomers - πολίτες που γεννήθηκαν μεταξύ 1944 και 1964 - ως κυρίαρχη γενιά. Αυτή η γενιά συνεχίζει μάλιστα να ασκεί σημαντική οικονομική και πολιτική επιρροή σε μεγάλο μέρος της ηπείρου.

Τι δείχνει ο χάρτης

Ο χάρτης, είναι χρωματικά κωδικοποιημένος για λόγους σαφήνειας. Δείχνει μια τεράστια πορτοκαλί έκταση που αντιπροσωπεύει χώρες όπου οι baby boomers έχουν γίνει η μεγαλύτερη γενιά. Μικρότερες περιοχές με πράσινο και κίτρινο υποδεικνύουν την Gen Χ (1965-1979) και οι millennials (1980-1994) παραμένουν δημογραφικά κυρίαρχες, αντίστοιχα.

Χώρες όπως η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία και η Ισπανία έχουν πλέον ως πλειοψηφική ομάδα τους τους baby boomers, πολλοί από τους οποίους είναι συνταξιούχοι ή πλησιάζουν στη συνταξιοδότηση. Αυτή η τάση θέτει σημαντικές προκλήσεις: συρρίκνωση του πληθυσμού σε ηλικία εργασίας, αυξανόμενη πίεση στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης και συνταξιοδότησης και αυξανόμενες οικονομικές ανισότητες μεταξύ των γενεών.

Ωστόσο, δεν βιώνει όλη η Ευρώπη την ίδια τάση γήρανσης. Η Σουηδία, η Αλβανία, η Ουκρανία και η Τουρκία ξεχωρίζουν με έντονο κίτρινο χρώμα ως χώρες όπου οι millennials παραμένουν η μεγαλύτερη ηλικιακή ομάδα. Αυτό θα μπορούσε να εξηγηθεί από τα υψηλότερα ποσοστά γεννήσεων στις δεκαετίες του 1980 και του 1990, τις μεταναστευτικές ροές ή ακόμα και μια έξοδο παλαιότερων γενεών.

Εν τω μεταξύ, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιρλανδία, η Ελβετία και μέρη της Ανατολικής Ευρώπης εξακολουθούν να κυριαρχούνται από τη Gen Χ, η οποία αντιπροσωπεύεται με πράσινο χρώμα.

Αυτές οι χώρες φαίνεται να αντιπροσωπεύουν μια δημογραφική «μέση»: ούτε τόσο νέες όσο τα έθνη που κυριαρχούνται από τους millennials, ούτε τόσο ηλικιωμένες όσο οι γείτονές τους που είναι κυρίως baby boomers.

Η Ελλάδα, δεν ξεφεύγει από τον κανόνα, καθώς αν σκανάρουμε το χάρτη θα δούμε ότι «φοράει» επίσης πορτοκαλί.

La génération la plus représentée en Europe https://t.co/5JkbuajGUc pic.twitter.com/dtRd9fnmWx — Atlantico (@atlantico_fr) July 11, 2026