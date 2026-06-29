Γερμανία: 6 νεκροί από την επίθεση με πυροβολισμούς στο Στάντε - Συνελήφθησαν δύο ύποπτοι

Έξι άνθρωποι έχει επιβεβαιωθεί ότι έχασαν τη ζωή τους σε αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε στο Στάντε της Γερμανίας σε δομή κοινωνικής πρόνοιας για νέους όπου φιλοξενούνται επίσης σύμφωνα με την Bild μητέρες με τα παιδιά τους.

Το περιστατικό των πυροβολισμών σημειώθηκε στις 13:45 και σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά νεκροί είναι πέντε ενήλικες. Οι τέσσερις πέθαναν ακαριαία, ενώ δύο ακόμη άτομα υπέκυψαν στα τραύματά του παρά τις προσπάθειες ανάνηψης που έγιναν επί τόπου. Αρκετοί ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν, ορισμένοι σοβαρά. Εκπρόσωπος της αστυνομίας ανέφερε επίσης ότι υπάρχει το ενδεχόμενο ο αριθμός των θυμάτων να αυξηθεί.

Συνελήφθησαν δύο ύποπτοι

Η αστυνομία συνέλαβε έχει προχωρήσει στη σύλληψη δύο υπόπτων μεταξύ των οποίων και του φερόμενου ως δράστη των πυροβολισμών.

Τι ανέφερε μάρτυρας

Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στο Focus Online ότι μια γυναίκα και ένας νεαρός άνδρας επιχείρησαν να διαφύγουν από το σημείο με αυτοκίνητο. Σύμφωνα με τον ίδιο, αστυνομικός φώναξε δυνατά: «Σταματήστε, μείνετε ακίνητοι!». Όταν το όχημα συνέχισε την πορεία του, αρκετοί αστυνομικοί άνοιξαν πυρ. Ο μάρτυρας υποστήριξε ότι ακούστηκαν τουλάχιστον 10 έως 15 πυροβολισμοί.

Οι δύο ύποπτοι συνελήφθησαν τελικά μέσα σε μια Mercedes, αφού οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν το όχημα πυροβολώντας τα ελαστικά του.

Στο μεταξύ, στον χώρο της δομής έχουν μεταβεί και ψυχολόγοι και σύμβουλοι ψυχολογικής υποστήριξης για την παροχή βοήθειας. Για τα κίνητρα της αιματηρής επίθεσης δεν έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση από τις Αρχές, ωστόσο με το περιοδικό Der Spiegel, η αστυνομία θεωρεί ότι επρόκειτο για υπόθεση «ενδοοικογενειακής βίας» και για την ώρα δεν εξετάζει πολιτικό υπόβαθρο της πράξης. Έχουν μάλιστα όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ διαπιστωθεί προσωπικές σχέσεις του δράστη με τη δομή ανηλίκων.