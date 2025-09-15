Γερμανία: To ακροδεξιό κόμμα AfD τριπλασίασε τα ποσοστά του στο πολυπληθέστερο κρατίδιο της χώρας

Το ακροδεξιό κόμμα της Γερμανίας, Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), υπερτριπλασιάσε τα ποσοστά του στις τοπικές εκλογές εχθές (14/09) στην πολυπληθέστερη περιοχή της χώρας: στο κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλία

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των exit poll από τη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, οι Χριστιανοδημοκράτες του Μερτς κέρδισαν με 34% - περίπου το αντίστοιχο του ιστορικά χειρότερου αποτελέσματός τους στην ίδια δημοσκόπηση το 2020 - ενώ το AfD εξασφάλισε 16,5%.

Η Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, στην οποία κατοικεί σχεδόν το ένα τέταρτο των πολιτών της Γερμανίας και αποτελείται από εκτάσεις γεωργικής γης, μεταβιομηχανικές πόλεις και κωμοπόλεις με μεγάλους πολυεθνικούς και φοιτητικούς πληθυσμούς, θεωρείται ως ένα είδος δείκτη για τη χώρα στο σύνολό της.

Σχεδόν 14 εκατομμύρια άνθρωποι είχαν δικαίωμα ψήφου, αριθμός που αντιστοιχεί στο μέγεθος ορισμένων χωρών της ΕΕ και είναι μεγαλύτερος από το εκλογικό σώμα όλων των ανατολικογερμανικών κρατιδίων, όπου το AfD είναι ισχυρότερο.

Η ψηφοφορία καθορίζει 20.000 έδρες στα συμβούλια περισσότερων από 320 πόλεων, κωμοπόλεων και δήμων, καθώς και τις θέσεις των δημάρχων και των δημάρχων σε όλο το κρατίδιο. Η προσέλευση των ψηφοφόρων ήταν 59%, αυξημένη από το 2020.

Το συντηρητικό CDU του Μερτς εκπλήρωσε τις προβλέψεις ότι θα διατηρούσε την κυρίαρχη θέση του στο κρατίδιο. Οι Σοσιαλδημοκράτες, ο μικρότερος εταίρος του στον συνασπισμό στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση, ήρθαν δεύτεροι με 22,5%, μια μικρή πτώση από το αποτέλεσμά τους το 2020 που αψήφησε τις προβλέψεις των δημοσκόπων ότι αντιμετώπιζε μεγάλες απώλειες. Το SPD δυσκολεύεται να διατηρήσει την υποστήριξη σε ορισμένες περιοχές, ιδίως σε πρώην περιοχές εξόρυξης άνθρακα όπου κάποτε ήταν σίγουρο για τη νίκη.

Γερμανία: Η άνοδος του AfD

Η ισχυρή εμφάνιση του AfD ανταποκρίθηκε στις προβλέψεις των δημοσκόπων, υπερτριπλασιάζοντας τη θέση του σε σχέση με πριν από πέντε χρόνια, όταν εξασφάλισε 5,1%, και δίνοντας στους υποψηφίους του που διεκδικούν δημαρχιακές θέσεις σημαντικές πιθανότητες να φτάσουν στον δεύτερο γύρο των ψήφων σε δύο εβδομάδες.

Τα κέρδη του AfD φαίνεται να έχουν επιτευχθεί μετά τις μεγάλες απώλειες των Πρασίνων και του φιλοεπιχειρηματικού Κόμματος των Ελεύθερων Δημοκρατών. Το ακροαριστερό Die Linke εξασφάλισε 5,5%, ξεπερνώντας το αποτέλεσμα του 3,8% του 2020.

Πολιτικοί παρατηρητές λένε ότι η ψηφοφορία δείχνει ότι το AfD βρίσκεται σε καλό δρόμο για να επαναλάβει τα μεγάλα κέρδη που έχει σημειώσει στα κρατίδια της πρώην κομμουνιστικής ανατολής, όπου έχει καταφέρει να αξιοποιήσει με μεγαλύτερη επιτυχία τη δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων με το status quo.

Έχει θέσει ως στόχο του να εισέλθει στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση έως το 2027. Επί του παρόντος, είναι το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης στο κοινοβούλιο.

Η ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε με φόντο μια αποδυναμωμένη γερμανική οικονομία, την αυξανόμενη ανεργία και την αυξανόμενη ανησυχία για τη μετανάστευση - το βασικό ζήτημα του AfD.

Ο Μερτς έχει δεσμευτεί να επαναφέρει την οικονομία σε τροχιά, να μειώσει τη μετανάστευση και να περιορίσει την άκρα δεξιά σε μεγάλο βαθμό.

Από τις ομοσπονδιακές εκλογές του Φεβρουαρίου, το ακροδεξιό AfD έχει κατακτήσει την πρώτη θέση σε αρκετές εθνικές δημοσκοπήσεις. Όσο μεγαλύτερη επιτυχία σημειώνει το AfD στην εξασφάλιση εδραίωσης σε τοπικές πολιτικές θέσεις, εξασφαλίζοντας δημαρχιακές θέσεις και δημοτικές θέσεις, τόσο πιο δύσκολο θα είναι για τα κυρίαρχα κόμματα να τηρήσουν την υπόσχεσή τους να διατηρήσουν ένα «τείχος προστασίας» που θα εμποδίζει την πολιτική συνεργασία με το AfD σε ομοσπονδιακό επίπεδο, λένε οι ειδικοί.

Τα διεθνή ζητήματα έπαιξαν επίσης ρόλο στην προεκλογική εκστρατεία της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, ακόμη και αν επηρεάζουν μόνο έμμεσα τα τοπικά πολιτικά ζητήματα, με τον Μερτς να θεωρείται πιο τολμηρή προσωπικότητα στην εκπροσώπηση των συμφερόντων της Γερμανίας στο εξωτερικό από τον προκάτοχό του Σοσιαλδημοκράτη, Όλαφ Σολτς.

Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στον ρόλο που έχει σφυρηλατήσει στην προσπάθεια να φέρει κοντά τους Ευρωπαίους συμμάχους για την υπεράσπιση της Ουκρανίας, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ διστάζει για την υποστήριξή της. Αλλά όσον αφορά τη μετανάστευση, όπου έχει δεσμευτεί να αλλάξει δραματικά την πολιτική της Γερμανίας, οι ψηφοφόροι έχουν δηλώσει ότι δεν είναι τόσο πεπεισμένοι, παρά το γεγονός ότι οι αριθμοί έχουν μειωθεί τους τελευταίους μήνες.

Tο AfD έχει παρουσιαστεί ως μια σίγουρη εναλλακτική λύση, κερδίζοντας πόντους στους ψηφοφόρους σε θέματα όπως η παροχή ενέργειας, η εκπαίδευση και, πάνω απ' όλα, η μετανάστευση, παρόλο που αυτοί οι τομείς πολιτικής δεν αποφασίζονται σε τοπικό επίπεδο.

Πηγή: Guardian

