Γερμανία: Η Μέρκελ κατηγορεί τα κράτη της Βαλτικής για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία

Η πρώην καγκελάριος Άγκελα Μέρκελ κατηγόρησε την Πολωνία και τα κράτη της Βαλτικής πώς ευθύνονται μερικώς για την διακοπή των διπλωματικών σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ρωσίας και εμμέσως για την μετέπειτα εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Τον Ιούνιο του 2021, ένιωσα ότι ο (Βλαντίμιρ) Πούτιν δεν έπαιρνε πλέον στα σοβαρά τη Συμφωνία του Μινσκ και για αυτό ήθελα ένα νέο σχήμα, με το οποίο θα μπορούσαμε να μιλήσουμε απευθείας μαζί του ως Ευρωπαϊκή Ένωση», δήλωσε η κ. Μέρκελ σε συνέντευξή της στο ουγγρικό περιοδικό «Partizán», αναφερόμενη σε πρόταση που έκανε η ίδια για συνομιλίες μεταξύ της ίδιας, του προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και του Βλαντίμιρ Πούτιν, ενώ ρωσικές δυνάμεις συγκεντρώνονταν ήδη στα σύνορα με την Ουκρανία.

Συνέχισε λέγοντας: «Κάποιοι δεν το υποστήριξαν αυτό. Επρόκειτο κυρίως για τα κράτη της Βαλτικής. Αλλά και η Πολωνία ήταν αντίθετη. Οι τέσσερις χώρες φοβούνταν ότι δεν θα είχαμε κοινή πολιτική απέναντι στην Ρωσία. Εν πάση περιπτώσει, δεν συνέβη. Μετά έφυγα από το αξίωμα και έπειτα ξεκίνησε η επιθετικότητα του Βλαντίμιρ Πούτιν».

Αναφερόμενη στην Συμφωνία του Μινσκ, στην διαπραγμάτευση στην οποία είχε συμμετάσχει και η ίδια το 2015, υποστήριξε ότι «έφερε ηρεμία μεταξύ 2015 και 2021 και έδωσε στην Ουκρανία την ευκαιρία να συγκεντρώσει τις δυνάμεις της και να γίνει μια διαφορετική χώρα».

Η Άγγελα Μέρκελ υποστήριξε ακόμη, ότι στην επίθεση εναντίον της Ουκρανίας συνέβαλε η πανδημία του κορονοϊού και το γεγονός ότι δεν υπήρχε η δυνατότητα οι πολιτικοί αρχηγοί να συναντηθούν ζωντανά:

«Δεν μπορούσαμε πλέον να συναντηθούμε, επειδή ο Βλαντίμιρ Πούτιν φοβόταν. Και αν δεν μπορείς να συναντηθείς, αν δεν μπορείς να συζητήσεις τις διαφορετικές απόψεις πρόσωπο με πρόσωπο, τότε δεν θα βρεις νέους συμβιβασμούς. Οι τηλεδιασκέψεις δεν ήταν αρκετές. Έτσι η Ρωσία ριζοσπαστικοποιήθηκε πολιτικά τόσο πολύ και τελικά επιτέθηκε στην Ουκρανία », δήλωσε συγκεκριμένα.

Αντιδράσεις στις δηλώσεις της έγιναν από την BILD, που μετέδωσε την συνέντευξή της αλλά και το περιοδικό Politico:

«Αυτό που δεν λέει η Άγγελα Μέρκελ είναι ότι η Ρωσία, στο πλαίσιο της Συνθήκης του Μινσκ, μεταξύ 2015 και 2021 σκότωσε και τραυμάτισε περισσότερους από 5.000 Ουκρανούς στρατιώτες. Η επιθετικότητα του Πούτιν σε καμία περίπτωση δεν άρχισε μετά το τέλος της θητείας της», σχολιάζει συγκεκριμένα η BILD, ενώ το περιοδικό Politico επισημαίνει ότι «συμπτωματικά (ή όχι), το 2021 ο Ντόναλντ Τουσκ, τότε πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και σήμερα πρωθυπουργός της Πολωνίας, χαρακτήρισε την έγκριση του αγωγού Nord Stream 2 από την Άγγελα Μέρκελ ως «το μεγαλύτερο λάθος της».

