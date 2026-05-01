Μενού

Ουδέν σχόλιο από τον Λευκό Οίκο για την τελευταία πρόταση του Ιράν για συμφωνία

Το Ιράν παρουσίασε μια νέα πρόταση που αποσκοπεί στην επανάληψη των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ για να υπάρξει ειρήνη.

Reader symbol
Newsroom
Ο Ντόναλντ Τραμπ
Ο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο | ΑΠΕ - ΜΠΕ / EPA
  • Α-
  • Α+

Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να τοποθετηθεί δημοσίως για μια νέα προσφορά διαπραγματεύσεων από το Ιράν, δηλώνοντας μόνο ότι «συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη».

«Δεν παρέχουμε λεπτομέρειες για ιδιωτικές συνομιλίες. Ο πρόεδρος Τραμπ έχει καταστήσει σαφές ότι το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να εξοπλιστεί με πυρηνικά όπλα και οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται για να διασφαλιστεί η βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ», δήλωσε η εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας, Άννα Κέλι.

Το Ιράν παρουσίασε μια νέα πρόταση που αποσκοπεί στην επανάληψη των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ, που βρίσκονται τώρα σε νεκρό σημείο, προκειμένου να τεθεί ένα τέλος με διάρκεια στον πόλεμο, μετέδωσε νωρίτερα σήμερα το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.
 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ