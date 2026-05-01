Ουδέν σχόλιο από τον Λευκό Οίκο για την τελευταία πρόταση του Ιράν για συμφωνία

Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να τοποθετηθεί δημοσίως για μια νέα προσφορά διαπραγματεύσεων από το Ιράν, δηλώνοντας μόνο ότι «συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη».
«Δεν παρέχουμε λεπτομέρειες για ιδιωτικές συνομιλίες. Ο πρόεδρος Τραμπ έχει καταστήσει σαφές ότι το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να εξοπλιστεί με πυρηνικά όπλα και οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται για να διασφαλιστεί η βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ», δήλωσε η εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας, Άννα Κέλι.
Το Ιράν παρουσίασε μια νέα πρόταση που αποσκοπεί στην επανάληψη των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ, που βρίσκονται τώρα σε νεκρό σημείο, προκειμένου να τεθεί ένα τέλος με διάρκεια στον πόλεμο, μετέδωσε νωρίτερα σήμερα το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.
