Γερμανία: Ποινή φυλάκισης 10 ετών στον Έλληνα που σκότωσε ελεγκτή τρένου - Ζήτησε συγγνώμη στο δικαστήριο

Ποινή φυλάκισης 10 ετών αποφάσισε το Περιφερειακό Δικαστήριο του Τσβαϊμπρίκεν να επιβάλλει στον Έλληνα υπήκοο που κατηγορούνταν για τον θάνατο του ελεγκτή σε τρένο στη Ρηνανία - Παλατινάτο τον περασμένο Φεβρουάριο.

Ο 26χρονος Έλληνας, σε έλεγχο εισιτηρίων, φέρεται να μην διέθετε εισιτήριο και να διαπληκτίσθηκε με τον 36χρονο ελεγκτή από την Τουρκία, Σερκάν Καλάρ, τον οποίο κατόπιν γρονθοκόπησε, προκαλώντας του εγκεφαλική αιμορραγία, με αποτέλεσμα να μην τα καταφέρει και να καταλήξει δύο ημέρες αργότερα.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, ο κατηγορούμενος ομολόγησε την επίθεση, αρνήθηκε ωστόσο κάθε πρόθεση να βάλει τέλος στη ζωή του θύματος. Μάλιστα, ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος.

Η υπεράσπισή του ανακοίνωσε ότι αναμένεται να ασκήσει έφεση στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Γερμανίας.

Διαβάστε επίσης: Γερμανία: Έλληνας λαθρεπιβάτης σκότωσε ελεγκτή τρένου, επειδή του ζήτησαν το εισιτήριο

Το χρονικό του θανάσιμου περιστατικού

Όλα ξεκίνησαν το βράδυ της Δευτέρας (2/2), όταν ο 36χρονος υπάλληλος των γερμανικών σιδηροδρόμων πλησίασε την παρέα του δράστη για τον τυπικό έλεγχο εισιτηρίων , μία ομάδα τεσσάρων ατόμων, ηλικίας μεταξύ 20 και 30 ετών.

Σύμφωνα με την Bild, ο 26χρονος φέρεται να επιτέθηκε στον 36χρονο πατέρα δύο παιδιών όταν ο τελευταίος τού ζήτησε να αποβιβαστεί από το βαγόνι, καθώς ο ελεγχόμενος δεν είχε επιδείξει έγκυρο εισιτήριο.

Όπως αναφέρει η αστυνομία, ο δράστης εξοργίστηκε και ξυλοκόπησε το θύμα του, ενώ το τρένο είχε αναχωρήσει από τον σταθμό Λάντστουλ κοντά στο Καϊζερσλάουτερν. Τα χτυπήματα που δέχθηκε ο ελεγκτής ήταν τόσο βαριά που κρίθηκε αναγκαίο να του παρασχεθεί άμεσα ΚΑΡΠΑ. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών στη συνέχεια το θύμα άφησε την τελευταία του πνοή.

Ο 26χρονος φέρεται να διέμενε στη Γερμανία, χωρίς όμως να την είχε δηλωμένη ως σταθερή διεύθυνση. Οι γερμανικές αρχές ερευνούν τον 26χρονο ως ύποπτο για ανθρωποκτονία.

Τα αίτια θανάτου του Τούρκου ελεγκτή στη Γερμανία αποκαλύφθηκαν στη συνέχεια, με τον θάνατό του να προκαλέιται από εγκεφαλική αιμορραγία.