Γερμανία: Πολωνή που είχε πάει με την κόρη της στο Βερολίνο, το θύμα της επίθεσης στο Pride

Γυναίκα από την Πολωνία ήταν το θύμα της επίθεσης στο Pride του Βερολίνου, όταν ο δράστης έπεσε πάνω στο πλήθος με το αυτοκίνητό του.

Το Πολωνικό Υπουργείο Εξωτερικών, ανακοίνωσε σήμερα (27/7): «Λάβαμε την πληροφορία ότι το θύμα της τραγικής επίθεσης στο Βερολίνο ήταν Πολωνέζα πολίτης. Απευθύνουμε τα πιο ειλικρινή συλλυπητήριά μας στην οικογένεια και στα αγαπημένα πρόσωπα του θύματος», έγραψε ο Υπουργός Ματζιέτζ Βέβιορ στην πλατφόρμα Χ.

Σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας Bild, η 65χρονη, είχε πάει στο Βερολίνο για να συμμετάσχει στους εορτασμούς μαζί με την κόρη της. Η τελευταία επέζησε της επίθεσης.

A car plowed into the crowd during an LGBTQ+ Pride parade in Berlin, killing one person and injuring at least 16 others#Berlín #Berlin #Germany pic.twitter.com/xlN87jzhUi — i (@Miksiddiqui) July 26, 2026

Το χρονικό της επίθεσης

Εκτός από την γυναίκα από την Πολωνία που σκοτώθηκε μετά το συμβάν, ακόμη 30 άτομα τραυματίστηκαν.

Το Σάββατο (25/7), λευκό βαν έπεσε πάνω στο πλήθος κατά τη διάρκεια της παρέλασης Pride στο Βερολίνο. Οι αρχές έκαναν λόγο για ισλαμιστική τρομοκρατική επίθεση λόγω του δράστη, ο οποίος φέρεται να ηταν γνωστός στις αρχές . Ο ύποπτος, είχε γεννηθεί το 2005 στο Βερολίνο, ήταν Γερμανός υπήκοος με καταγωγή από τον Λίβανο και πέρυσι ταξίδεψε στον τόπο καταγωγής του προκειμένου να ενταχθεί στην τρομοκρατική οργάνωση «Ισλαμικό Κράτος».

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Επιστρέφοντας, συνελήφθη με την υποψία ότι σχεδίαζε «σοβαρή πράξη βίας η οποία θέτει σε κίνδυνο το κράτος» και η εισαγγελία εισηγήθηκε την τριετή φυλάκισή του. Το Περιφερειακό Δικαστήριο του Tiergarten στο Βερολίνο επέβαλε τελικά ποινή φυλάκισης ενός έτους και τον περασμένο Μάιο ο Αμπντούλ Μπαλούτ αφέθηκε ελεύθερος, με την υποχρέωση να παρακολουθεί τακτικά μαθήματα αποριζοσπαστικοποίησης.

Την Κυριακή, εντοπίστηκε από τις αρχές, και έπεσε νεκρός από πυρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης, καθώς φέρεται ότι τους επιτέθηκε και εκελινοι ενήργησαν στα πλαίσια άμυνας.