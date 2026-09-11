Η σαρωτική άνοδος του AfD έχει «παγώσει» όλη την Ευρώπη. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία μάλιστα, ξεκινά έλεγχος σχετικά με την καταλληλότητα ορισμένων από τους υποψήφιους νέους βουλευτές της, μεταξύ των οποίων ένας πρώην αξιωματικός της Στάζι και ένας πρώην ηθοποιός πορνογραφικών ταινιών, λίγες μόλις ημέρες μετά την ιστορική νίκη της στις εκλογές του γερμανικού κρατιδίου της Σαξονίας Άνχαλτ.

Κατά τη διάρκεια φωτογράφισης στην πρωτεύουσα του κρατιδίου, το Μαγδεμβούργο, την Πέμπτη, ο επικεφαλής υποψήφιος της AfD, Ούλριχ Ζίγκμουντ, παρουσίασε ορισμένα από τα μέλη που εξελέγησαν. Τότε αποκαλύφθηκε ότι ορισμένοι από τους 39 βουλευτές που θα εκπροσωπήσουν τις εκλογικές περιφέρειες σε ολόκληρη τη Σαξονία Άνχαλτ στο κρατιδιακό κοινοβούλιο έχουν μια σειρά από αμφιλεγόμενα στοιχεία στο παρελθόν τους, όπως ποινικά μητρώα, παρελθόν στη Στάζι και διασυνδέσεις με ακροδεξιά δίκτυα.

Τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης αποκάλυψαν ότι μεταξύ των 39 βουλευτών που θα εκπροσωπήσουν τις εκλογικές περιφέρειες της Σαξονίας Άνχαλτ στο κρατιδιακό κοινοβούλιο βρίσκεται ένας άνδρας ο οποίος φέρεται να έχει συμμετάσχει σε πορνογραφικές ταινίες και να έχει παραποιήσει ακαδημαϊκά προσόντα, ένας πρώην αξιωματικός της Στάζι, καθώς και αρκετά μέλη που βρίσκονται υπό ποινική έρευνα για την εμπλοκή τους σε νεοναζιστικές οργανώσεις.

Δύο βουλευτές βρίσκονται αντιμέτωποι με έρευνες σχετικά με καταγγελίες ότι επιχείρησαν να συνεχίσουν τη δραστηριότητα της απαγορευμένης ακροδεξιάς εξτρεμιστικής οργάνωσης Artgemeinschaft, μιας νεοπαγανιστικής ομάδας που έχει υιοθετήσει εθνικιστικές και αντισημιτικές ιδέες.

Ο νεότερος από τους δύο φέρεται επίσης να έχει παραβιάσει τη νομοθεσία περί όπλων, σύμφωνα με την εισαγγελία. Και οι δύο απορρίπτουν τις κατηγορίες.\

AP Photo/Matthias Schrader

Ο πρώην ηθοποιός πορνογραφικών ταινιών καταδικάστηκε για την κλοπή μεγάλων ποσοτήτων κλινοσκεπασμάτων από ξενοδοχείο. Ένα δικαστήριο επιβεβαίωσε ότι είχε εργαστεί ως ηθοποιός σε πορνογραφικές ταινίες, αφού ο ίδιος αμφισβήτησε τους ισχυρισμούς τοπικής εφημερίδας.

Σύμφωνα με τη Die Zeit, αποβλήθηκε από πανεπιστήμιο όταν διαπιστώθηκε ότι είχε παραποιήσει το απολυτήριο λυκείου του. Ο βουλευτής υποστηρίζει ότι έγινε και πάλι δεκτός στο πανεπιστήμιο έπειτα από δικαστική προσφυγή.

Ένας πρώην αξιωματικός της Στάζι, ηλικίας 78 ετών, ο οποίος κέρδισε απευθείας την έδρα στην εκλογική του περιφέρεια, έχει παραδεχθεί ότι εργάστηκε για το υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας της κομμουνιστικής Λαϊκής Δημοκρατίας της Γερμανίας, με αντικείμενο τους Ανατολικογερμανούς πολίτες που ήθελαν να εγκαταλείψουν οριστικά τη χώρα.

Ο ρόλος του ως εκλεγμένου βουλευτή έχει δεχθεί επικρίσεις από οργανώσεις που δραστηριοποιούνται για λογαριασμό των θυμάτων της πρώην δικτατορίας της Ανατολικής Γερμανίας.

Παράλληλα, έρευνα του γερμανικού τηλεοπτικού σταθμού ZDF αποκάλυψε ότι ορισμένοι από τους εκλεγμένους βουλευτές της AfD, οι οποίοι ήταν επίσης μέλη της προηγούμενης κοινοβουλευτικής ομάδας, είχαν διασυνδέσεις με ακροδεξιές εξτρεμιστικές ομάδες.

Αυτό περιλάμβανε άτομα που είχαν υπάρξει μέλη της οργάνωσης Heimatstreue Deutsche Jugend, γνωστής ως HDJ, η οποία στη συνέχεια απαγορεύτηκε. Σε κάποια στιγμή, ένας από αυτούς είχε ηγηθεί της οργάνωσης, ενώ ένας σύμβουλος της κοινοβουλευτικής ομάδας της AfD είχε γράψει μια βιογραφία που χαρακτηρίστηκε ως «ύμνος στον εθνικοσοσιαλισμό».

Μεταξύ των υποψήφιων βουλευτών υπάρχουν επίσης αρκετοί με φιλοκρεμλινές διασυνδέσεις, καθώς και ορισμένοι που είχαν επισκεφθεί μέλη του κινήματος MAGA στην Ουάσιγκτον.

Τι απαντά ο Ούλριχ Ζίγκμουντ για τα αμφιλεγόμενα μέλη του

Όταν κλήθηκε να απαντήσει σχετικά με τα αμφιλεγόμενα βιογραφικά, και ειδικότερα για τους δύο βουλευτές που βρίσκονται υπό ποινική έρευνα, ο Ζίγκμουντ, πρώην πωλητής αρωμάτων, ο οποίος την Πέμπτη επανεξελέγη ομόφωνα επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της AfD, αναφέρθηκε αστειευόμενος στους δύο άνδρες ως «τα κακά παιδιά» και δήλωσε: «Θα περιμένουμε τα αποτελέσματα των ερευνών και στη συνέχεια θα το συζητήσουμε».

Ο ίδιος ο Ζίγκμουντ προκάλεσε έντονη κριτική κατά την παρουσίαση της νέας κοινοβουλευτικής ομάδας του, αφού συνέδεσε την παραγωγή όπλων στη Γερμανία με τη σχεδιαζόμενη από το κόμμα επιχείρηση απελάσεων.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με το σχεδιαζόμενο άνοιγμα μιας ισραηλινής εταιρείας κατασκευής όπλων στο κρατίδιο, ο Ζίγκμουντ δήλωσε:

«Δεν καταδικάζουμε κατηγορηματικά την παραγωγή όπλων, διότι φυσικά θα χρειαστούμε αντίστοιχα μέσα για τη μελλοντική επιχείρηση επαναμετανάστευσης και απελάσεων. Αυτό είναι επίσης προς το συμφέρον της εσωτερικής ασφάλειας, της δικής μας αστάθειας και της εθνικής άμυνας».

Η δήλωση αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση των πολιτικών αντιπάλων του κόμματος.

Η Κάτια Πέλε, επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Σοσιαλδημοκρατών, SPD, στη Σαξονία Άνχαλτ, δήλωσε ότι ο Ζίγκμουντ είχε διατυπώσει μια «πολιτική απειλή», καθώς υπαινίχθηκε τη χρήση «βίας ως πολιτικού εργαλείου».

«Αυτό αποκαλύπτει το άσχημο πρόσωπο ενός πολιτικού συστήματος, του οποίου η γλώσσα και οι ιδέες θυμίζουν και πάλι ολοκληρωτικά μοντέλα», δήλωσε.

Το αν η AfD, η οποία εξασφάλισε το 44% των εδρών, θα σχηματίσει κρατιδιακή κυβέρνηση, κάτι που θα την καθιστούσε το πρώτο ακροδεξιό κόμμα που αποκτά κυβερνητική εξουσία στη Γερμανία μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, θα εξαρτηθεί από το αν μπορεί να βρει άλλους βουλευτές με παρόμοιες απόψεις οι οποίοι θα αποχωρήσουν από τα κόμματά τους και θα προσχωρήσουν στην AfD ή από το αν κάποιο άλλο κόμμα θα είναι διατεθειμένο να την υποστηρίξει.

Μέχρι στιγμής, τα παραδοσιακά κόμματα έχουν αρνηθεί να συμμετάσχουν σε κυβερνητικό συνασπισμό με την AfD, η οποία κατέχει λίγο λιγότερες από τις μισές από τις 83 έδρες του κρατιδιακού κοινοβουλίου, τρεις λιγότερες από την απόλυτη πλειοψηφία.

Για αυτό το Σαββατοκύριακο έχουν προγραμματιστεί διαδηλώσεις κατά της AfD σε περισσότερες από 20 πόλεις σε ολόκληρη τη Γερμανία, ως αντίδραση στη νίκη του κόμματος την περασμένη Κυριακή και ενόψει δύο κρίσιμων κρατιδιακών εκλογών στις 20 Σεπτεμβρίου, στο Βερολίνο και στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία, όπου η AfD προβλέπεται να καταγράψει υψηλά ποσοστά.