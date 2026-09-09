Ο Μερτς κατηγορεί την AfD για «εθνοκάθαρση» και ακυρώνει αιφνιδιαστικά το τηλεφώνημα με τον Τραμπ

Προβληματισμό εντός και εκτός συνόρων έχει φέρει η σαρωτική άνοδος του AfD, και με τον καγεκαλάριο Φρίντριχ Μερτς να κάνει λόγο για τάσεις «εθνοκάθαρσης».

Συγκεκριμένα, ο καγκελάριος της Γερμανίας, κατηγόρησε το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) ότι επιδιώκει «εθνοκάθαρση» μέσω της εκστρατείας του υπέρ της «remigration» - «επανεγκατάστασης» ή «επαναμετανάστευσης» - μετά τη σεισμική εκλογική νίκη του εθνικιστικού κόμματος σε περιφερειακές εκλογές το Σαββατοκύριακο.

Sehr harte Worte des Kanzlers: „Das Wort Remigration ist nichts anders als ein Synonym für ethnische Säuberung nach Herkunft und Hautfarbe“, sagt Merz mit Blick auf die AfD. pic.twitter.com/34TtF8qtpk — Rixa Fürsen (@rixa_fursen) September 9, 2026

Στην πρώτη δημόσια αντιπαράθεσή του με το AfD μετά το σοκαριστικό αποτέλεσμα της Κυριακής στη Σαξονία-Άνχαλτ, ο Μερτς δήλωσε, κατά τη διάρκεια μιας θυελλώδους συζήτησης στη Βουλή, ότι το ακροδεξιό κόμμα θα έθετε σε κίνδυνο έναν από τους πυλώνες της γερμανικής οικονομίας, προωθώντας μια ρατσιστική εκστρατεία μαζικών απελάσεων.

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«Ο όρος “remigration” δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα συνώνυμο της εθνοκάθαρσης με βάση την καταγωγή και το χρώμα του δέρματος», είπε, καταχειροκροτούμενος από τα υπόλοιπα κόμματα στη γερμανική κάτω Βουλή, την Bundestag.

Σε μια οργισμένη ομιλία του προς την κοινοβουλευτική ομάδα του AfD, η οποία τον διέκοπτε επανειλημμένα με δυνατές αποδοκιμασίες και ειρωνικά σχόλια, ο Μερτς τόνισε ότι εκατομμύρια μετανάστες που εργάζονται στη Γερμανία είναι ζωτικής σημασίας για τη γερμανική κοινωνία.

«Αν όσοι εργάζονται στη Γερμανία πρέπει να εγκαταλείψουν ξανά τη χώρα επειδή εσείς προωθείτε την “remigration”», είπε ο Μερτς, «τότε τα επαγγέλματα ειδικευμένων τεχνιτών στη Γερμανία δεν θα μπορούν πλέον να λειτουργήσουν: ούτε ένα γηροκομείο δεν θα παραμείνει ανοιχτό, ούτε ένα νοσοκομείο στη Γερμανία θα μπορέσει να συνεχίσει να λειτουργεί και ούτε ένα εστιατόριο στη Γερμανία δεν θα μπορεί να παραμείνει σε λειτουργία».

Υποστήριξε, όπως μεταφέρει ο Guardian, ότι η ρητορική του AfD, η οποία οδήγησε το κόμμα στην ισχυρότερη εκλογική επίδοση ακροδεξιού κόμματος σε γερμανικό κρατίδιο από την εποχή των Ναζί, «είναι ακριβώς αυτό που διχάζει τόσο βαθιά την κοινωνία μας».

Το AfD έχει επανειλημμένα ζητήσει μαζικές απελάσεις παράτυπων μεταναστών, μια πολιτική που θα αντιμετώπιζε σοβαρά νομικά εμπόδια βάσει του γερμανικού δικαίου.

Ο Μερτς ακυρώνει το τηλεφώνημα με τον Τραμπ

Στις εκλογές, το κόμμα εκμεταλλεύτηκε ένα διεθνές κύμα λαϊκισμού, εθνικισμού και δυσαρέσκειας απέναντι στα παραδοσιακά κόμματα, γεγονός που επιβεβαιώθηκε και από τα συγχαρητήρια του Ντόναλντ Τραμπ μέσα στη νύχτα.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ χαιρέτισε τη «μεγάλη βραδιά» του AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ.

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«Επιτέλους βαρέθηκαν τους απολύτως φρικτούς κανόνες και κανονισμούς για τη μετανάστευση, οι οποίοι έχουν βλάψει τόσο πολύ τη Γερμανία», έγραψε ο Τραμπ.

Ο Μερτς απάντησε ακυρώνοντας μια προγραμματισμένη τηλεφωνική συνομιλία με τον Τραμπ την Τετάρτη. Εκπρόσωπος του καγκελαρίου αρνήθηκε να εξηγήσει την απόφαση, σημειώνοντας ωστόσο ότι ο Μερτς ανέκαθεν αντιτασσόταν, «σε γενικές γραμμές», στην «παρέμβαση ή τον σχολιασμό της εσωτερικής πολιτικής κατάστασης, ιδιαίτερα σε σχέση με εκλογές».

Η δημοτικότητα του Μερτς, ενός συντηρητικού χριστιανοδημοκράτη, έχει καταρρεύσει στους 16 μήνες από τότε που ανέλαβε την καγκελαρία, επικεφαλής ενός κυβερνητικού συνασπισμού με τους κεντροαριστερούς Σοσιαλδημοκράτες. Η πτώση της δημοτικότητάς του συνδέεται με την απογοήτευση για την αργή πρόοδο στην οικονομική ανάπτυξη και για το κόστος ζωής.

Ο Μερτς έχει υιοθετήσει σκληρή γραμμή στο μεταναστευτικό και στη φύλαξη των συνόρων, σε μια προσπάθεια να ανακτήσει ψηφοφόρους που στρέφονται προς το AfD, ενώ παραδέχτηκε ότι η Γερμανία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει «προβλήματα στον τομέα της μετανάστευσης».

«Εξακολουθούμε να έχουμε πολλούς ανθρώπους στη Γερμανία που δεν θα έπρεπε να έχουν μόνιμη άδεια παραμονής. Αυτό αποτελεί συναίνεση στον [κυβερνητικό] συνασπισμό: ότι πρέπει να απελάσουμε περισσότερους ανθρώπους», δήλωσε την Τετάρτη.

«Όμως κάνουμε μια προσεκτική διάκριση ανάμεσα σε εκείνους που εργάζονται στη Γερμανία, συμβάλλουν στην ευημερία μας και είναι ευπρόσδεκτοι εδώ, και σε εκείνους που δεν έχουν μόνιμη άδεια παραμονής στη Γερμανία και πρέπει να φύγουν από τη χώρα. Σε αντίθεση με εσάς [το AfD], φροντίζουμε ιδιαίτερα να κάνουμε αυτή τη διάκριση».

Γερμανία: Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο εύθραυστος κυβερνητικός συνασπισμός του Μερτς δεν θα διέθετε πλειοψηφία σε περίπτωση γενικών εκλογών, οι οποίες κανονικά δεν αναμένονται πριν από το 2029.

Το AfD προηγείται στις δημοσκοπήσεις, με ποσοστό μεταξύ 28% και 29%, έχοντας τον άνεμο ούριο, ενόψει δύο ακόμη περιφερειακών εκλογικών αναμετρήσεων αυτόν τον μήνα, στο Βερολίνο και στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία.