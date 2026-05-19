Γερμανία: Τρεις αγνοούμενοι μετά από έκρηξη αερίου σε πολυκατοικία

Τρία άτομα στη Γερμανία, στην πόλη Γκέρλιτς, αγνοούνται μετά από έκρηξη που καταγράφηκε σε πολυκατοικία του 19ου αιώνα.
«Δύο γυναίκες, ηλικίας 25 και 26 ετών, ρουμανικής υπηκοότητας, και έναν 47χρονο γερμανικής και βουλγαρικής υπηκοότητας» αναζητούν διασώστες που εργάζονταν με γυμνά χέρια καθώς χρήση βαρέως εξοπλισμού θα μπορούσε να προκαλέσει ανάφλεξη από τις σπασμένες σωληνώσεις φυσικού αερίου.
Η αιτία της καταστροφής εξακολουθεί να διερευνάται, ωστόσο το πιθανότερο είναι να πρόκειται για έκρηξη αερίου. Σκύλοι από μονάδα διάσωσης του Γερμανικού Ερυθρού Σταυρού (DRK) στο Φράιμπεργκ βρίκσονται ήδη στο σημείο.
Διασώστης είπε, σύμφωνα με την ΕΡΤ: «Ελπίζουμε να βρούμε τους αγνοούμενους ζωντανούς σε κοιλότητες, αλλά η ελπίδα είναι μικρή».
Αρχικά, υπήρχαν φόβοι ότι αγνοούνταν άλλα δύο άτομα, αλλά αργότερα αποδείχθηκε ότι είχαν αποφασίσει να κάνουν μια βόλτα πριν μπουν στο διαμέρισμά τους, ανέφερε η εφημερίδα Bild.
