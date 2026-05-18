Τραγικός επίλογος στις Μαλδίβες: Βρέθηκαν οι σοροί των τεσσάρων δυτών σε θαλάσσια σπηλιά

Τη χείριστη κατάληξη είχε η εξαφάνιση των τεσσάρων δυτών από την Ιταλία που παραθέριζαν στις Μαλδίβες, καθώς οι σοροί τους πλέον βρέθηκαν και οι αρχές καταβάλλουν προσπάθειες για να τις ανασύρουν.

Οι Εθνικές Αμυντικές Δυνάμεις των Μαλδιβών (MNDF) ανακοίνωσαν τη Δευτέρα τον εντοπισμό των τεσσάρων άτυχων Ιταλών που είχαν εξαφανιστεί «σε μια κοινή επιχείρηση που διεξήχθη από την Ακτοφυλακή των Ενόπλων Δυνάμεων των Μαλδιβών, την Αστυνομία και ξένους δύτες».

The bodies of four missing divers has been located inside the Vaavu atoll cave on a joint search & recovery operation conducted by MNDF CG, @PoliceMv, & a team of experts arranged by the Italian Government. Further dives to be carried out in the coming days to recover the bodies. — Maldives National Defence Force (@MNDF_Official) May 18, 2026

Μαλδίβες: Πρόκληση η ανάσυρση των σορών

Τα άψυχα σώματά τους εντοπίστηκαν μέσα στο σπήλαιο της ατόλης Βάαβου, αλλά οι επιχειρήσεις ανάσυρσης δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Ως εκ τούτου, τις επόμενες μέρες προβλέπονται περαιτέρω καταδύσεις για την ανάσυρση τους, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Μια ομάδα ειδικών καταδύσεων, συμπεριλαμβανομένων τριών Φινλανδών, συμμετέχει στις έρευνες. Δύο ονόματα δεν ήταν στη λίστα για εξουσιοδοτημένες καταδύσεις. Οι άλλοι 20 Ιταλοί που επέβαιναν στο πλοίο Duke of York επέστρεψαν χθες Κυριακή το βράδυ. Οι σοροί εντοπίστηκαν σε βάθος 60 μέτρων.