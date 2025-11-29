Γερμανία: Ξυλοκοπήθηκε από αντιφασίστες ακροδεξιός βουλευτής του AfD

Ένας ακροδεξιός βουλευτής του AfD στη Γερμανία δέχθηκε βίαιη επίθεση στον δρόμο εν μέσω μαζικών διαδηλώσεων, καθώς χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν για να διαμαρτυρηθούν για τη νεοϊδρυθείσα «νεολαία» του κόμματος.

Ένα σοκαριστικό βίντεο δείχνει τη στιγμή που ξέσπασε ο καβγάς, όταν μια ομάδα ατόμων, αναφερόμενα αντιφασιστών, που φορούσαν μαύρα μπουφάν και μάσκες να επιτίθενται με γροθιές και κλωτσιές στον ακροδεξιό βουλευτή Τζούλιαν Σμιντ.

Ο αμφιλεγόμενος πολιτικός, ο οποίος είχε «παρκάρει σε βιομηχανική περιοχή» πριν από την πολιτική εκδήλωση, φαίνεται να δέχεται γροθιές και κλωτσιές από πολλούς άνδρες στο κεφάλι, το σώμα και τα πόδια, προτού πέσει στο πεζοδρόμιο.

You're watching AFD politician Julian Schmidt saying hello to the pavement today in Glessen as antifascists defend the streets against the far right. Solidarity comrades. We speak to fascists in the language they understand. pic.twitter.com/zL7VhlhFWT — GhostofDurruti (@DurrutiRiot) November 29, 2025

Γερμανία: Σοκαριστική επίθεση στον ακροδεξιό βουλευτή

Τον έσπρωξαν στο έδαφος, όπου ένας επιτιθέμενος προσπάθησε να εκμεταλλευτεί την κατάσταση, προτού ένας από τους υποστηρικτές του Schmidt παρέμβει για να τον προστατεύσει.

Συνήλθε γρήγορα, προτού επιστρέψει για άλλη μια γροθιά, προτού διακοπεί το βίντεο.

Μιλώντας στην Bild, ο Schmidt είπε: «Παρκάραμε το αυτοκίνητό μας σε μια βιομηχανική περιοχή, περπατήσαμε προς την αίθουσα και ξαφνικά μια ομάδα ανδρών στάθηκε μπροστά μας.

«Προσπαθήσαμε να τους περάσουμε και μετά άρχισαν να με χτυπούν. Προσπάθησα να υπερασπιστώ τον εαυτό μου.»

Η εκλογική περιφέρεια του Schmidt βρίσκεται 40 λεπτά από το Giessen στο Marburg. Είπε ότι δεν ήξερε αν οι επιτιθέμενοι τον αναγνώρισαν ως μέλος του κοινοβουλίου «Δεν ρώτησαν το όνομά μου, απλώς άρχισαν να με χτυπούν», είπε.

Η συμπλοκή σημειώθηκε καθώς το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) ίδρυσε τη νέα του νεανική πτέρυγα, Generation Deutschland, το Σάββατο.

Η απόφαση προκάλεσε μαζικές διαμαρτυρίες, με τουλάχιστον 25.000 διαδηλωτές να συγκεντρώνονται στην κεντρική πόλη Γκίσεν, κοντά στη Φρανκφούρτη, για να αντιταχθούν στην εκδήλωση του AfD, σύμφωνα με την αστυνομία .