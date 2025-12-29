Για «μεγάλη πρόοδο» έκανε λόγο ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά τις συνομιλίες του στη Φλόριντα για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τη συνάντηση «εξαιρετική», ενώ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συμφώνησε, περιγράφοντάς τη ως «μια σπουδαία συνάντηση» με «σπουδαίες συζητήσεις για όλα τα θέματα».

Οι πολυαναμενόμενες συνομιλίες διήρκεσαν δυόμιση ώρες, κάτι που από μόνο του αποτελεί επίτευγμα. Οι πρόεδροι Τραμπ και Ζελένσκι δεν είχαν ποτέ ξανά περάσει τόσο χρόνο μαζί στον ίδιο χώρο, διαπραγματευόμενοι.

Ανοιχτά τα εδαφικά ζητήματα και οι εγγυήσεις ασφαλείας

Ωστόσο, παρότι και οι δύο πρόεδροι εμφανίστηκαν πιο αισιόδοξοι από πριν, για ακόμη μία φορά δεν ακούσαμε καμία ένδειξη ουσιαστικής προόδου – όπως ακριβώς και μετά από όλες τις προηγούμενες συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν φέτος. Παραμένει αναπάντητο το βασικό ερώτημα του αν η Ουκρανία θα πρέπει να παραχωρήσει εδάφη με αντάλλαγμα μια υπόσχεση ειρήνης.

Πρόκειται για ένα από τα κύρια αιτήματα της Ρωσίας, το οποίο σύμφωνα με το BBC, φέρεται να υποστηρίζεται και από τις ΗΠΑ. Έτσι, το γεγονός ότι ο Ζελένσκι δεν το έχει αποδεχτεί –τουλάχιστον δημόσια– θεωρείται θετική εξέλιξη για την Ουκρανία. Παρ’ όλα αυτά, άφησε να εννοηθεί ότι το ενδεχόμενο εδαφικών παραχωρήσεων παραμένει ανοιχτό, δηλώνοντας ότι θα μπορούσε να διεξαχθεί δημοψήφισμα για την έγκριση οποιασδήποτε συμφωνίας τερματισμού του πολέμου.

Δεν υπάρχει σαφήνεια ούτε σε ένα ακόμη κρίσιμο ζήτημα: τις εγγυήσεις ασφαλείας. Παρότι ο πρόεδρος Ζελένσκι λέει ότι συμφωνήθηκαν «κατά 100%» με τις ΗΠΑ, δεν γνωρίζουμε ποιες ακριβώς είναι ούτε αν θα ήταν επαρκείς για να αποτρέψουν τη Ρωσία από μια νέα επίθεση κατά της Ουκρανίας.

Εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός ότι, ανεξάρτητα από όποιες συμφωνίες μπορεί να έχουν επιτύχει οι πρόεδροι Τραμπ και Ζελένσκι, δεν υπάρχει λόγος να υποθέσουμε ότι η Ρωσία θα τις αποδεχτεί. Αντιθέτως, έχει ήδη απορρίψει βασικές ιδέες που διατυπώθηκαν αμέσως πριν από τις συνομιλίες στη Φλόριντα: την κήρυξη εκεχειρίας και την ανάπτυξη μιας πολυεθνικής δύναμης στην Ουκρανία για την επίβλεψή της.

Και αυτό θέτει το ερώτημα του τι είναι διατεθειμένος να κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ αν η Ρωσία απορρίψει τις συμφωνίες του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Μέχρι στιγμής, ο Ουκρανός ηγέτης είναι εκείνος που έχει δεχτεί το μεγαλύτερο βάρος της πίεσης, του εκνευρισμού και της οργής του. Η συνεχιζόμενη θετική ρητορική του Ντόναλντ Τραμπ για τον Βλαντίμιρ Πούτιν για τον οποίο ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε σήμερα ότι είναι «σοβαρός» ως προς την ειρήνη και «θέλει να δει την Ουκρανία να πετυχαίνει», δείχνει ότι αυτό δύσκολα θα αλλάξει.

Στο τέλος της ημέρας, όλα αυτά σημαίνουν ότι, παρά την αισιοδοξία του Ντόναλντ Τραμπ και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έχουμε δει ελάχιστες ενδείξεις πως μια διαρκής ειρήνη στην Ουκρανία θα επικρατήσει στο άμεσο μέλλον.