Γιατί η Κορέα κλείνει για μια μέρα 2.000 καταστήματα Starbucks ενώ ξέρει ότι θα χάσει 1,2 εκατ. ευρώ

Η Starbucks στην Κορέα θα κλείσει 2.000 καταστήματα ταυτόχρονα για μία μέρα. Όλα ξεκίνησαν από μια ατυχέστατη διαφημιστική καμπάνια που έχει ρίξει κατακόρυφα τα έσοδα της εταιρείας, ενώ εμπάργκο στον «κολοσσό» κάνει μέχρι και η πλειοψηφία της κορεάτικης κυβέρνησης.

Ο λόγος που κλείνει η αλυσίδα, είναι για να κάνουν οι υπάλληλοι υποχρεωτικό μάθημα ιστορίας, μετά από μια καταστροφική προωθητική ενέργεια που ξύπνησε μνήμες μιας σφαγής υπέρ της δημοκρατίας που προκάλεσε δημόσιες και πολιτικές αντιδράσεις.

Περισσότερα από 2.000 καταστήματα θα κλείσουν προσωρινά στις 3 μ.μ. στις 22 Ιουνίου, δήλωσε η εταιρεία, ώστε το προσωπικό να μπορεί να παρακολουθεί ηχογραφημένες διαλέξεις για τη σύγχρονη κορεατική ιστορία και να συμμετέχει σε εκπαίδευση «κοινωνικής ευαισθησίας».

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Τα ημιήμερα κλεισίματα θα κοστίσουν στην Starbucks περίπου 2,1 δισεκατομμύρια γουόν (1,2 εκατομμύρια ευρώ) σε απώλειες πωλήσεων, σύμφωνα με την εταιρεία δεδομένων IGAWorks.

Κορέα: Το πάθημα που έγινε μάθημα

Τα μέτρα έρχονται μετά από μια κρίση δημοσίων σχέσεων που προκλήθηκε όταν η Starbucks Korea διεξήγαγε μια προωθητική ενέργεια έκπτωσης για τη σειρά ποτηριών «Tank» στις 18 Μαΐου, την επέτειο μιας σφαγής του 1980 στο Γκουανγκτζού. Η προωθητική ενέργεια οδήγησε σε μποϊκοτάζ καταστημάτων, πελάτες που έσπασαν κούπες και ποτήρια Starbucks και κυβερνητικά υπουργεία που διέκοψαν τους δεσμούς τους με την αλυσίδα.

Ο Chung Yong-jin, δισεκατομμυριούχος πρόεδρος του Shinsegae Group, ο οποίος λειτουργεί την Starbucks Korea κατόπιν αδείας της αμερικανικής μητρικής της εταιρείας, θα παρακολουθήσει την ίδια εκπαίδευση στις 24 Ιουνίου μαζί με άλλα στελέχη.

Το πρόγραμμα σπουδών, σύμφωνα με τον Guardian, καλύπτει σημαντικά γεγονότα της σύγχρονης κορεατικής ιστορίας και τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις ιστορικές και κοινωνικές ευαισθησίες στις αποφάσεις μάρκετινγκ τους.

Η Shinsegae δήλωσε ότι το κλείσιμο είχε ως στόχο να καταδείξει τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετώπιζε το περιστατικό και να αποτρέψει την επανάληψη παρόμοιων αντιπαραθέσεων. Η μόνη εξαίρεση στο κλείσιμο θα είναι μια χούφτα καταστήματα στα αεροδρόμια, δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας.

Ο όγκος πληρωμών, ο οποίος μειώθηκε κατά 26% την εβδομάδα μετά τη διαμάχη, έχει δείξει σημάδια μερικής ανάκαμψης, αυξανόμενος κατά 12,8% την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου, σύμφωνα με στοιχεία της αγοράς, αλλά παραμένει περίπου 25% κάτω από τα επίπεδα πριν από τη διαμάχη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η σφαγή στο Γκουανγκτζού είναι μια οδυνηρή ανάμνηση για πολλούς. Πάνω από 10 βίαιες ημέρες, οι αλεξιπτωτιστές συνέτριψαν τις διαμαρτυρίες υπέρ της δημοκρατίας εναντίον του ισχυρού στρατιωτικού Chun Doo-hwan. Ομάδες θυμάτων λένε ότι εκατοντάδες σκοτώθηκαν.