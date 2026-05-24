Δεν βγαίνει λευκός καπνός στις συνομιλίες ΗΠΑ με Ιράν - Η Τεχεράνη εξαιρεί τα πυρηνικά και καταγγέλλει εμπόδια

Ολοένα και πιο περίπλοκο γίνεται το θέμα της συμφωνίας των ΗΠΑ με το Ιράν, με την Τεχεράνη να διαψεύδει πως έχει δεσμευτεί όσον αφορά στο πυρηνικό της πρόγραμμα.

Το Tasnim, το ημιεπίσημο πρακτορείο του Ιράν, μεταφέρει πως η χώρα δεν έχει προχωρήσει σε καμία δέσμευση όσον στην παράδοση του ουρανίου της, παρά τις αντίθετες πληροφορίες που κυκλοφορούν στα διεθνή ΜΜΕ.

Η ιρανική πηγή, που συνδέεται άμεσα με το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης, συμπλήρωσε πως οι διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά έχουν ανασταλεί για «μετά το πιθανό τέλος του πολέμου».

Η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη εξακολουθούν να διαφωνούν για «μία ή δύο ρήτρες» του πιθανού μνημονίου συμφωνίας, επεσήμανε, πάλι, μία πηγή του Tasnim, με γνώση της υπόθεσης.

Η πηγή κατήγγειλε πως υπάρχει «αμερικανική παρεμπόδιση» και γι΄αυτό δεν έχει οριστικοποιηθεί το ζήτημα.

«Το Ιράν δίνει έμφαση στην υλοποίηση των δικαιωμάτων του λαού του και αυτό το ζήτημα έχει κοινοποιηθεί στον Πακιστανό μεσολαβητή και εάν οι ΗΠΑ συνεχίσουν να παρεμποδίζουν, δεν υπάρχει δυνατότητα οριστικοποίησης του μνημονίου συμφωνίας» επισημάνθηκε.

Τα σχόλια αυτά, συνάδουν και με τις χθεσινές (23/05) τοποθετήσεις του εκπροσώπου του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος επεσήμανε πως «υπάρχουν ακόμη ζητήματα που πρέπει να συζητηθούν μέσω μεσολαβητών».

Η στάση αυτή δεν αντικατοπτρίζει το συναίσθημα στην άλλη πλευρά, στις ΗΠΑ, όπου εκφράζονται πιο αισιόδοξα μηνύματα.

Είναι χαρακτηριστικό πως ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο, σχολίασε πως μπορεί να έχουμε θετικές εξελίξεις «μέσα στις επόμενες ώρες».

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Νέο Δελχί, παρατήρησε πως έχει γίνει σημαντική πρόοδος στις προσπάθειες και αργότερα σήμερα, Κυριακή (24/05), θα υπάρξει επίσημη ενημέρωση από τον ίδιο τον Τραμπ.

«Υπάρχει ελπίδα για καλά νέα τις επόμενες ώρες» τόνισε.

«Ο τελικός στόχος είναι να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα το Ιράν» υπογράμμισε ο ίδιος και συμπλήρωσε: «Ο πρόεδρος έχει υπάρξει ξεκάθαρος σε αυτό το σημείο, δεν θα έχουνε ποτέ πυρηνικά όπλα, σίγουρα όχι όσο ο Ντόναλντ Τραμπ είναι πρόεδρος των ΗΠΑ».