Ας ξεχάσουμε για λίγο τον πρόεδρο Τραμπ και την λαμπερή πορτοκαλί κόμη του, που ανεμίζει μπροστά από μικρόφωνα αμερικάνικων καναλιών καθώς δηλώσεις του με υψηλή περιεκτικότητα fake news περνάνε από φάσες τηλεοπτικών δελτίων.

Ας έχουμε ως σημείο εκκίνησης γι' αυτή την ανάλυση του κλεισίματος της αμερικάνικης κυβέρνησης το εξής:

Μια οποιαδήποτε κυβέρνηση ενός δυτικού κράτους, συχνά αντιμετωπίζει προβλήματα με την ψήφιση του προϋπολογισμού, με την αντιπολίτευση να διαμαρτύρεται και ενίοτε να βγάζει λόγους πύρινους και να προκύπτουν διαξιφισμοί και πολλά άλλα που παραπέμπουν σε ρετρό πολιτικό show με μόνιμο καλεσμένο τον Ευάγγελο Γιαννόπουλο.

Με το περιβόητο shutdown, που ακούγεται περισσότερο σαν θέμα τηλεδιάσκεψης στην καθημερινότητα μιας πολυεθνικής, η αμερικάνικη πολιτική περιγράφει μια κατάσταση αδιέξοδη, ως προς την ψήφιση του προϋπολογισμού της νέας χρονιάς, ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση.

Διαβάστε ακόμα: Επίσημα σε shutdown οι ΗΠΑ: Ποιες υπηρεσίες θα συνεχίσουν να λειτουργούν - Πότε έγινε τελευταία φορά

Μόνο που εδώ, όταν τα πράγματα οδεύουν σε αδιέξοδο, η κυβέρνηση και κάθε οργανισμός και επιτροπή και γραφείο που σχετίζεται με αυτή, κλείνει, μέχρι να βρεθεί λύση.

Το βασικό πρόβλημα

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε προσλάβει τον μεγιστάνα της ψηφιακής τεχνολογίας, Έλον Μασκ, για να εφαρμόσει κάτι σαν «μνημόνιο» στην αμερικάνικη κυβέρνηση, απολύοντας κυρίως, όσους υπαλλήλους εκείνος και οι συνεργάτες του αξιολογούσαν ως περιττούς.

Οι περικοπές αυτές διαφημίστηκαν - από Τραμπ και Μασκ κυρίως - ως μια από τις πιο μεγαλεπήβολες μεταρρυθμίσεις στην ιστορία της αμερικάνικης πολιτικής, ένας ισχυρισμός που μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται, ενώ και το bromance των δύο Κροίσων πέρασε από χίλια κύματα, ειδικότερα όταν προέκυψαν ψίθυροι πως το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ συνδεόταν άμεσα με την περιβόητη λίστα του παιδόφιλου Κροίσου Επστάιν.

Ο χρόνος λείανε τις πληγές με χαβιάρι και πανάκριβο ρούμι και οι δύο κυβερνητικοί συνεργάτες πήραν δρόμο χωριστό και σήμερα η κυβέρνηση Τραμπ έχει προτείνει έναν προϋπολογισμό που βάζει αυστηρότατους κόφτες στον τομέα της υγείας, καθηλώνοντας οικονομικά κάποια προγράμματα παροχών όπως το Medicaid.

Παράλληλα, προτείνει τη μείωση των δαπανών και για τους οργανισμούς Centers for Disease Conttrol και Νational Institutes for Health. Τι πιο προβλέψιμο θα πείτε, σε μια εποχή που ο Ρόμπερτ Κενεντι Τζούνιορ πρώτος έχει εισηγηθεί την περικοπή δαπανών για εμβόλια, όπως αναφέρει η επιστημονική εφημερίδα Health Law.

H αντιπολίτευση από την πλευρά της, είδε σε αυτή τη συγκυρία μια χρυσή ευκαιρία για να κοντράρει τον πρόεδρο Τραμπ. Παρά το γεγονός ότι το κόμμα των Ρεπουμπλικάνων έχει την πλειοψηφία και στην Βουλή και στη Γερουσία, δεν μπορεί μέχρι και αυτή τη στιγμή να συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό γερουσιαστών (60) για να περάσει τον προϋπολογισμό.

Πώς θα λυθεί το κλείσιμο της κυβέρνησης των ΗΠΑ

Οι Δημοκρατικοί πιέζουν όχι μόνο για ακύρωση στις περικοπές δαπανών υγείας, αλλά και για αύξηση τους, ώστε να υπάρξει προσιτή ασφάλιση και για τους μη έχοντες. Οι Ρεπουμπλικάνοι, που είχαν ανέκαθεν ως «κόκκινο πανί» την ιδέα της επιδοτούμενης από το κράτος ασφάλισης, στυλώνουν τα πόδια.

Ποιοι θα συνεχίσουν να δουλεύουν και ποιοι θα βγουν σε άδεια

Οι συνοριοφύλακες, το προσωπικό υγείας στα νοσοκομεία, η αστυνομία και οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας δεν θα κινδυνέψουν να χάσουν τη δουλειά τους. Από τους υπόλοιπους όμως, θα υπάρχουν αρκετές αναγκαστικές «άδειες». Συνολικά ως και 800.000 εργαζόμενοι αναμένεται να βγουν σε διαθεσιμότητα.

Από αυτούς, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του BBC, η κυβέρνηση Τραμπ κατόπιν αξιολόγησης, θα μετατρέψει τη διαθεσιμότητας τους σε κανονική απόλυση. Επικοινωνιακά, θα μεταθέσει την ευθύνη στους Δημοκρατικούς, ρίχνοντας τους το φταίξιμο για το κλείσιμο της κυβέρνησης.

Γιατί;

Γιατί μπορεί.

Με στοιχεία από BBC