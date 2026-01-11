Γιατί ο Ρεζά Παχλαβί και το μανιφέστο του ξεσηκώνει τους Ιρανούς «εξ αποστάσεως»

«Ζήτω ο Παχλαβί» φωνάζουν μεταξύ άλλων οι Ιρανοί στις διαδηλώσεις που έχουν εξαπλωθεί στη χώρα. Ο ίδιος ο Ρεζά Παχλαβί προέτρεψε τους Ιρανούς να βγουν στους δρόμους.

«Σηκωθείτε, Ιράν!», έγραψε στο Χ τη νύχτα της κορύφωσης των διαδηλώσεων, την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου, με πολλούς να αποδίδουν στο πρόσωπο του την κλιμάκωση των διαδηλώσεων.

Ποιος είναι όμως ο Ρεζά Παχλαβί (Reza Pahlavi), γιος του Σάχη του Ιράν που ανατράπηκε από την επανάσταση του 1979;

Ο Παχλάβι είναι γόνος της δυναστείας των Παχλεβί που κυβέρνησε το Ιράν για περισσότερα από 50 χρόνια. O Ρεζά είναι γιος του Μοχάμεντ Ρεζά Παχλάβι ,του τελευταίου Σάχη του Ιράν, και της αυτοκράτειρας Φαράχ Ντίμπα.

Γεννήθηκε στις 31 Οκτωβρίου 1960 και ονομάστηκε επίσημα διάδοχος το 1967, κατά τη στέψη του πατέρα του. Μετά την αρχική φοίτηση σε ιδιωτικό σχολείο που βρισκόταν μέσα στο βασιλικό παλάτι, ο Ρεζά το 1978 πήγε για εκπαίδευση σε μαχητικά αεροσκάφη στην Πολεμική Αεροπορία των Ηνωμένων Πολιτειών στην αεροπορική βάση Reese στο Λάμποκ του Τέξας. Μήνες αργότερα, η δυναστεία των Παχλεβί και η μοναρχία του Ιράν ανατράπηκαν στην Ισλαμική Επανάσταση. Η οικογένεια Παχλεβί είχε εγκαταλείψει τη χώρα πριν εγκαθιδρυθεί η θεοκρατία στο Ιράν και ο Ρουχολάχ Χαμεϊνί αναλάβει ως ηγέτης του Ιράν.

Οι εξελίξεις αυτές κατέστησαν αδύνατη την επιστροφή του Ρεζά και άλλων μελών της οικογένειας Παχλάβι στο Ιράν.

Ο Ρεζά είχε πτυχίο πολιτικών επιστημών από το Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας. Επίσης, προσφέρθηκε εθελοντικά να υπηρετήσει στον στρατό του Ιράν ως πιλότος μαχητικού αεροσκάφους κατά τη διάρκεια του πολέμου Ιράν-Ιράκ. Ωστόσο, το κληρικό καθεστώς δεν του το επέτρεψε.

Είναι ο Παχλαβί μια πιο δημοκρατική λύση για το Ιράν;

Ο Ρεζά Παχλάβι θεωρείται - για τα δεδομένα του Ιράν - μια αρκετά δημοκρατική λύση. Δεν επιδιώκει την επαναφορά της μοναρχίας όπως παλιά - αν και δεν την απορρίπτει πλήρως - αλλά πιστεύει σε μια πιο δημοκρατική μετάβαση.

Όπως περιγράφει το ABC News «πιστεύει στην εγκαθίδρυση ενός κοσμικού, δημοκρατικού και φιλελεύθερου Ιράν», και μάλιστα έχει εκφράσει την επιθυμία του για ηγετικό ρόλο στο Ιράν σε ένα σενάριο πτώσης του Αλί Χαμενέι.

Μάλιστα, η περσόνα του Παχλαβί ταιριάζει με το σαφές μήνυμα των Ιρανών: η Ισλαμική Δημοκρατία έχει εξαντλήσει τη νομιμότητά της και, μετά από σχεδόν 47 χρόνια, η χώρα θέλει να είναι ελεύθερη (και ας είναι το πρόσχημα των δαιδηλώσεων οικονομικό).

Μάλιστα, ο ίδιος, δεδομένου ότι ζει στις ΗΠΑ όπως προαναφέρθηκε, έγραψε στη Washington Post: «Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν σήμερα είναι πιο αδύναμη και πιο διχασμένη από οποιαδήποτε άλλη στιγμή από το 1979. Η αντίδρασή της στην ειρηνική διαφωνία - μαζικές συλλήψεις, εκτελέσεις και καταστολή - δείχνει ότι το καθεστώς φοβάται.

Ρεζά Παχλαβί | sHUTTERSTOCK

Σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τουλάχιστον 1.500 εκτελέσεις πραγματοποιήθηκαν από τον Ιανουάριο έως τις αρχές Δεκεμβρίου του περασμένου έτους, μια απότομη αύξηση από το 2024. Οι θρησκευτικές μειονότητες - Χριστιανοί, Εβραίοι και Μπαχάι - αντιμετωπίζουν συστηματικές διώξεις. Η βία του καθεστώτος δεν είναι ένδειξη της μονιμότητάς του. Είναι η συμπεριφορά ενός συστήματος που αγωνίζεται να διατηρήσει τον έλεγχο.

Παρά την πίεση αυτή, ο ιρανικός λαός επιμένει. Τις τελευταίες ημέρες, οι διαμαρτυρίες έχουν κλιμακωθεί σε σχεδόν όλες τις επαρχίες και σε πάνω από 100 πόλεις σε όλο το Ιράν. Οι διαδηλωτές φωνάζουν το όνομά μου μαζί με εκκλήσεις για ελευθερία και εθνική ενότητα. Δεν το ερμηνεύω αυτό ως πρόσκληση για διεκδίκηση της εξουσίας.

Το φέρω ως βαθιά ευθύνη. Αντανακλά την αναγνώριση - εντός του Ιράν - ότι το έθνος μας χρειάζεται μια ενωτική προσωπικότητα για να βοηθήσει στην καθοδήγηση μιας μετάβασης μακριά από την τυραννία και προς ένα δημοκρατικό μέλλον που θα επιλεγεί από τον ίδιο τον λαό.

Ως εκ τούτου, έχω βγει μπροστά για να ηγηθώ και να υπηρετήσω με αυτή την ιδιότητα: όχι ως επίδοξος ηγέτης, αλλά ως διαχειριστής μιας εθνικής μετάβασης στη δημοκρατία. Ο ρόλος μου είναι να συγκεντρώσω τις ποικίλες δημοκρατικές δυνάμεις του Ιράν - μοναρχικούς και ρεπουμπλικάνους, κοσμικούς και θρησκευτικούς, ακτιβιστές και επαγγελματίες, πολίτες και μέλη των ενόπλων δυνάμεων που θέλουν να δουν το Ιράν σταθερό και κυρίαρχο ξανά - γύρω από τις κοινές αρχές της εδαφικής ακεραιότητας του Ιράν, της προστασίας των ατομικών ελευθεριών και της ισότητας όλων των πολιτών και του διαχωρισμού εκκλησίας και κράτους. Αυτές οι τρεις αρχές πρέπει να υποστηριχθούν από μια διαδικασία εθνικής συμφιλίωσης και ένα δημοψήφισμα για τον καθορισμό της μελλοντικής δημοκρατικής μορφής διακυβέρνησης.

Για αρκετά χρόνια, έχω αναπτύξει το Πρόγραμμα Ευημερίας του Ιράν, ένα αναπτυσσόμενο δίκτυο περισσότερων από εκατό Ιρανών εμπειρογνωμόνων σε οικονομικά, νομικά, ενέργεια, διακυβέρνηση, δημόσια υγεία και υποδομές. Μαζί, έχουν αναπτύξει λεπτομερή σχέδια ανά τομέα για μια ομαλή μετάβαση που διατηρεί βασικές υπηρεσίες, σταθεροποιεί την οικονομία και αποκαθιστά την εμπιστοσύνη στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Αυτό το έργο συμπληρώνεται από συνεχείς διαβουλεύσεις με διεθνείς επιχειρηματικούς ηγέτες και στελέχη που κατανοούν τι απαιτεί η οικονομική ανάκαμψη και η σωστή διαχείριση στην πράξη, όχι μόνο στη θεωρία», έγραψε μεταξύ άλλων.

Η απήχηση του καλέσματος Παχλαβί στους Ιρανούς

Οι Ιρανοί πάντως, φαίνεται ότι είναι έτοιμοι σταδιακά να κάνουν μια δημοκρατική μετάβαση. Αν και συντηρητικός λαός, είναι ξεκαθαρά απηυδισμένος. Για αυτό το λόγο και ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα μέσω Χ του ενωτικού Παχλαβί.

Τεράστια πλήθη ξεχύθηκαν στους δρόμους μετά την έκκληση του Ρεζά. Οι διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα και διαδήλωναν στους δρόμους μέχρι και την Παρασκευή (09/01) το πρωί, σύμφωνα με το Associated Press.

Καθώς η αναταραχή κλιμακωνόταν, οι διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους την Πέμπτη και φώναζαν συνθήματα κατά της κληρικής ηγεσίας του Ιράν. Οι διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα κατά της κληρικής ηγεσίας, όπως «Ο Παχλάβι θα επιστρέψει» και «Ο Σεΐντ Αλί θα ανατραπεί», αναφερόμενοι στον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ.

Ρεζά Παχλαβί: Δημοκρατία αλα Ντόναλντ Τραμπ

Φυσικά και ο Παχλαβί παρουσιάζεται ως μια πιο δημοκρατική λύση για το Ιράν καθώς ο wannabe ηγέτης, συμπλέει με τα δυτικά πρότυπα. Ωστόσο, φυσικά και έχει συντηρητικό προφίλ και ιδεολογικά «κολυμπάει» στη δεξιά, τη στιγμή που δεν αρνείται και πλήρως τη μοναρχία.

Millions of Iranians demanded their freedom tonight. In response, the regime in Iran has cut all lines of communication. It has shut down the Internet. It has cut landlines. It may even attempt to jam satellite signals.



I want to thank the leader of the free world, President… — Reza Pahlavi (@PahlaviReza) January 8, 2026

Μάλιστα στις 7 Ιανουαρίου ευχαρίστησε ανοιχτά τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ για τις προσπάθειες του « Εκατομμύρια Ιρανοί απαίτησαν την ελευθερία τους απόψε. Σε απάντηση, το καθεστώς στο Ιράν έκοψε όλες τις γραμμές επικοινωνίας. Έκλεισε το Διαδίκτυο. Έκοψε τις σταθερές τηλεφωνικές γραμμές. Μπορεί ακόμη και να επιχειρήσει να παρεμβάλει σήματα δορυφόρου.

Θέλω να ευχαριστήσω τον ηγέτη του ελεύθερου κόσμου, τον Πρόεδρο Τραμπ, που επανέλαβε την υπόσχεσή του να λογοδοτήσει το καθεστώς. Είναι καιρός οι άλλοι, συμπεριλαμβανομένων των Ευρωπαίων ηγετών, να ακολουθήσουν το παράδειγμά του, να σπάσουν τη σιωπή τους και να δράσουν πιο αποφασιστικά για να υποστηρίξουν τον λαό του Ιράν.

Τους καλώ να χρησιμοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα τεχνικά, οικονομικά και διπλωματικά μέσα για να αποκαταστήσουν την επικοινωνία με τον ιρανικό λαό, ώστε η φωνή και η βούλησή του να γίνουν ακουστές και ορατές. Μην αφήσετε τις φωνές των θαρραλέων συμπατριωτών μου να σιγήσουν», έγραψε στο Χ.