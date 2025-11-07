Γιατί ο Τραμπ μπαίνει στην εποχή της «κουτσής πάπιας»: Η τραγική διαπίστωση των Ρεπουμπλικάνων

Λίγες ώρες αφού αναγκάστηκε να παρακολουθήσει ζωντανά τη χειρότερη εκλογική ήττα του κόμματός του εδώ και τουλάχιστον έξι χρόνια, ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τους γερουσιαστές του στον Λευκό Οίκο και απαίτησε να πάψουν την υπερπλειοψηφία που ισχύει στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

«Αν δεν τερματίσετε το filibuster, θα είστε σε άσχημη κατάσταση», τους είπε κατά τη διάρκεια του πρωινού στην Κρατική Τραπεζαρία, θέλοντας να κινητοποιήσει εν μέσω της αδράνειας που επικρατεί στο νομοθετικό Σώμα, λόγω του βέτο των Δημοκρατικών κατά των πολιτικών του, το λεγόμενο filibuster.

Ήταν ένα κλασικό θέατρο κυριαρχίας του Τραμπ, όπως πολλές άλλες περιπτώσεις φέτος όπου κατάφερε να πείσει τους αυθάδεις Ρεπουμπλικάνους να επικυρώσουν αμφιλεγόμενους υποψηφίους, να υποστηρίξουν διχαστικές πολιτικές και να θεσπίσουν αντιλαϊκή νομοθεσία για την εσωτερική πολιτική.

Ντόναλντ Τραμπ: Άρχισαν τα «όργανα»

Αλλά όταν επέστρεψαν στο Καπιτώλιο, οι γερουσιαστές το ξεκαθάρισαν: Σχεδίαζαν να αποθαρρύνουν τον Τραμπ . Λέγοντας χωρίς να πει λέξη, ο γερουσιαστής των Ρεπουμπλικανών Μάικ Ράουντς, έσκασε στα γέλια όταν ρωτήθηκε για την απαίτηση του Τραμπ να καταργηθεί το filibuster.

Μην περιμένετε άμεση αποχώρηση από τον πρόεδρο, σύμφωνα με συνεντεύξεις με νομοθέτες και βοηθούς του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος την Τετάρτη — παραμένει εξαιρετικά δημοφιλής στους ψηφοφόρους του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και είναι ο πιο κυρίαρχος ηγέτης του κόμματος εδώ και μια γενιά.

Αλλά με τις εκλογικές ήττες της Τρίτης να αποκρυσταλλώνουν τους κινδύνους για τους Ρεπουμπλικάνους που έχουν χάσει την ψήφο τους το 2026 και μετά, υπάρχουν αυξανόμενες ενδείξεις ότι συνειδητοποιούν τα δεδομένα της πολιτικής τους ύπαρξης:

Ο Τραμπ θα φύγει σε λίγο περισσότερο από τρία χρόνια, ενώ αυτοί θα πρέπει να μείνουν. Όπως σχολιάζει το Politico, ο πρόεδρος έχει πλέον εισέλθει στην εποχή της «κουτσής πάπιας», αμερικανίζουσα γλώσσα για κάποιον που φαινομενικά είναι ήδη άχρηστος.

Ο κίνδυνος για τον πρόεδρο είναι ότι αν δεν καταφέρει να επιβάλλει τις ισχνές πλειοψηφίες των Ρεπουμπλικανών στο Κογκρέσο, αυτό θα του άφηνε λίγες νομοθετικές επιλογές, δεδομένου του περιορισμένου ενδιαφέροντος που έχει για συμβιβασμούς με τους Δημοκρατικούς.

Ένας Ρεπουμπλικάνος, ο οποίος είχε ήδη απαλλαγεί από τις ανησυχίες για την επανεκλογή του, εξέφρασε ανοιχτά την απογοήτευσή του την Τετάρτη, καθώς ο Τραμπ πίεζε για το τέλος του μέτρου - κάτι που πολλοί στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα φοβούνται ότι θα γυρίσει «μπούμερανγκ» σύντομα μόλις οι Δημοκρατικοί ανακτήσουν την εξουσία.

Ο συνταξιούχος βουλευτής Ντον Μπέικον (Ρεπουμπλικάνος από το Νεμπράσκα) χαρακτήρισε τη διαφορά των Δημοκρατικών την Τρίτη ως «κόκκινη σημαία για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα» και επέκρινε την άρνηση του Τραμπ να συνεργαστεί με την άλλη πλευρά.

Άλλοι Ρεπουμπλικάνοι στη Βουλή των Αντιπροσώπων εξέφρασαν πιο διακριτικά την απογοήτευσή τους για την προσέγγιση του Τραμπ στο ρεκόρ 37ήμερου shutdown, το οποίο οδεύει προς το τέλος της εβδομάδας εργασίας του Κογκρέσου χωρίς να διαφαίνεται σαφές τέλος.