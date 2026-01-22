Γιατί το Οικονομικό Φόρουμ γίνεται εδώ και 56 χρόνια στο Νταβός; Οι συμβολισμοί πίσω από την πόλη της Ελβετίας

Ακόμα μια φορά το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ έλαβε χώρα στο Νταβός με την ατζέντα φέτος να είναι αρκετά απαιτητική. Γάζα, Ουκρανικό, Γροιλανδία, Συμβούλιο «Ειρήνης» του Τραμπ, είναι μερικά από τα θέματα που πρωταγωνίστησαν φέτος.

Πού είναι όμως το Νταβός; Βρίσκεται στην Ελβετία, «φωλιασμένο» στην κοιλάδα Λάντβασερ ανάμεσα στις Ραϊτικές Άλπεις. Η πόλη αποτελείται από δύο κύρια μέρη κατά μήκος του ποταμού Λάντβασερ - το Νταβός-Πλατς και το Νταβός-Ντορφ.

Εκτός από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ είναι και από τους διασημότερους προορισμούς για σκι αφού από μόνο του αποτελεί ένα «φυσικό χιονοδρομικό κέντρο».

Αν και οι ηγέτες δεν πηγαίνουν κάθε χρόνο για να κάνουν σκι, ούτε για να παίξουν χιονοπόλεμο η χειμερινή ατμόσφαιρα όντως παίζει ένα ρόλο στην επιλογή.

Ως χιονοδρομικό κέντρο, προσφέρει μια ατμόσφαιρα που θυμίζει καταφύγιο, επιτρέποντας πιο χαλαρές, ειλικρινείς συζητήσεις μεταξύ των ηγετών μακριά από τα καθημερινά τους καθήκοντα και τις περισπασμούς τους, είναι ίσως σχεδόν συμβολική δηλαδή η επιλογή του.

Φυσικά δεν λέμε ότι είναι η αιτία που επιλέχθηκε αλλά σίγουρα ευνοεί τη συνθήκη του Φόρουμ.

Διαβάστε επίσης: Στο Νταβός ο Ζελένσκι: «Πλησιάζει μία ειρηνευτική συμφωνία» λέει ο Τραμπ πριν τη συνάντησή τους

Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, που ιδρύθηκε ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός το 1971 από τον Κλάους Σβαμπ, επέλεξε το Νταβός για το εναρκτήριο Ευρωπαϊκό Συμπόσιο Διοίκησης του 1971 μεταξύ άλλων και λόγω της απομόνωσης της πόλης.

Τι συμβολίζει η Ελβετία και γιατί έχει επιλεχτεί το Νταβός για το Οικονομικό Φόρουμ

Η πολιτική ουδετερότητα και η Ελβετία «πάνε μαζί». Το λες και «αρχή» της Ελβετίας όσον φορά την εξωτερική της πολιτική. Είναι από τις λίγες χώρες που δεν μετρά συμμετοχή σε ένοπλες συγγρούσεις, δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ, δεν είναι καν μέλος της ΕΕ - αν και έχει δεσμούς. Βέβαια αξίζει να σημειωθεί ότι διαθέτει ισχυρό στρατό. Για όλους αυτούς τους λόγους έχει χαρακτηριστεί ειδική στην «φιλοξενία διεθνούς διπλωματίας».

Το Οικονομικό Φόρουμ λαμβάνει χώρα στο Νταβός με επιχειρηματίες και ηγέτες από όλο τον κόσμο εδώ και 55 χρόνια. Σαν στόχο το αφήγημα του Οικονομικού Φόρουμ όπως επεσήμανε σήμερα και η The Sun είναι η «βελτίωση της κατάστασης του κόσμου».

Νταβός | Shutterstock

Η πρώτη συνάντηση του WEF πριν από πέντε δεκαετίες πραγματοποιήθηκε στο Νταβός και έκτοτε αποτελεί το κέντρο της ετήσιας συγκέντρωσής του κάθε χρόνο, με το όνομα του θέρετρου να αποτελεί μάλιστα την κοινή συντομογραφία της εκδήλωσης.

Η φετινή συνάντηση είναι η 56η έκδοση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ και η πρώτη χωρίς τον ιδρυτή Schwab ως πρόεδρο, μετά την παραίτησή του τον Απρίλιο του 2025.

Τα «μεγάλα ονόματα» του Νταβός

Πολλά είναι τα ονόματα που έχουν πατήσει στη σκηνή του Νταβός, με πιο ιστροική φιγούρα τον Νέλσον Μαντέλα το 1992.

Έκτοτε έχουν ακολουθήσει αμέτρητες φιγούρες προερχόμενες από πολλούς χώρους. Άλλες άξιες θαυμασμού και άλλες αμφιλεγόμενες.

Ενδεικτικά στο βήμα του Νταβός έχουν μιλήσει: o Έλτον Τζόν, η Γκρέτα Τούνμπεργκ, ο Ντόναλντ Τραμπ, η Άγκελα Μέρκελ, ο Μπιλ Κλίντον, η Τζέιν Γκούνταλ και πολλά άλλα επιδραστικά πρόσωπα του 20ου και του 21ου αιώνα.

