Γιατί ορισμένοι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν τους σεισμούς - Μήπως είστε «never-feeler»;

Οι σεισμοί είναι μία από τις βασικές φοβίες του γενικού πληθυσμού καθώς είναι μία κατάσταση στην οποία δεν έχεις κανέναν έλεγχο. Ορισμένοι - τυχεροί ή άτυχοι, αναλόγως του πώς το βλέπει κανείς - έχουν μία μοναδική ικανότητα να μην καταλαβαίνουν ποτέ τις δονήσεις. Λόγος για τους «never-feeler».

Ο αναπληρωτής καθηγητής του Cal State Northridge, Julian Lozos, εξήγησε τους λόγους πίσω από τους οποίους οι never-feelers δεν μπορούν να «πιάσουν» τους σεισμούς.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι διαφορετικές τοποθεσίες, ακόμα και εντός του ίδιου κτιρίου, παίζουν σημαντικό ρόλο στο πώς αισθάνεσαι όχι μία δόνηση.

Το 2014 διενήργησε ένα προσωπικό πείραμα στην Ιαπωνία, μία ιδιαίτερα σεισμογενή χώρα.

«Τρώγαμε μεσημεριανό και οι μισοί βρισκόμασταν σε εστιατόριο στον τέταρτο όροφο και οι υπόλοιποι στον 18ο όροφο, στο ίδιο ξενοδοχείο, όταν σημειώθηκε ένας σεισμός 4,9 Ρίχτερ» περιέγραψε.

«Όσοι ήταν στον 4ο ένιωσαν ένα πολύ απότομο τρέμουλο - ένα τράνταγμα - και οι άνθρωποι στον 18ο όροφο ένιωσαν σαν να λικνίζονται... κάτι που θα μπορούσε κανείς να εκλάβει ως τον άνεμο έναντι ενός σεισμού».

Πλην της τοποθεσίας, σημασία στην αίσθηση φέρεται να παίζουν ιατρικές παθήσεις, όπως το ΔΕΠΥ, αλλά και το πού έχει μεγαλώσει κανείς.

Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση ενός κατοίκου του Σιάτλ, ο οποίος δήλωσε πως έχει μεγαλώσει μέσα σε πλοιάρια, άρα είναι συνηθισμένος στη συνεχή κίνηση του εδάφους όπου πατάει.

Σημασία έχει και η χρονική διάρκεια ενός σεισμού. Αν είναι μόλις μερικά δεύτερα και δεν έχει ιδιαίτερα μεγάλο μέγεθος, τότε μπορεί να περάσει εύκολα απαρατήρητος, με τη συνειδητοποίηση να έρχεται μόνο μετά την ενημέρωση ότι έγινε.

Άλλοι πάλι, μπορεί να είναι απλά πολύ αφηρημένοι για να καταλάβουν τι συνέβη. «Ειλικρινά, νιώθω ότι δεν το προσέχω» παραδέχθηκε κάποιος στους Los Angeles Times.

Για τον Lozos, ο κυριότερος λόγος που κάνει κάποιον «never-feeler» είναι ότι δεν συνειδητοποιεί αυτό που συμβαίνει.