Γιγάντιες σπηλιές με τόνους από «κρατικό» τυρί: Είναι πραγματικές και βρίσκονται στις ΗΠΑ

Υπάρχει ένα πρόβλημα που μοιράζονται οι περισσότερες θεωρίες συνωμοσίας: Είναι εξ ολοκλήρου ψεύτικες, και για αυτό ακόμα και οι πιο αφοσιωμένοι κυνηγοί «φαντασμάτων» κουράζονται να ασχολούνται μαζί τους.

Δεν ισχύει όμως το ίδιο και με έναν παλιό «λαϊκό μύθο» που κυκλοφορεί στις ΗΠΑ, αυτός των τεράστιων, ομηρικών διαστάσεων θα λέγαμε, σπηλαίων με τυρί που «κρύβει» η κυβέρνηση κάπου στην αμερικανική εξοχή.

Και αυτό επειδή μεγάλο μέρος αυτού του «μύθου» είναι πέρα για πέρα αληθινός. Όχι μόνο υπάρχουν οι σπηλιές με «κρατικό» τυρί, αλλά όταν είχαν δημιουργηθεί, δεκαετίες πριν, αυτός ακριβώς ήταν ο σκοπός τους.

Πού βρίσκονται τα σπήλαια με το «κρατικό» τυρί

Όταν μιλάει κανείς για αυτά τα απίστευτα οικοδομήματα, συνήθως αναφέρεται στις τεράστιες υπόγειες εγκαταστάσεις του Σπρίνγκφιλντ, στην πολιτεία του Μιζούρι.

Μετρούν συνολική έκταση 3,2 εκατομμύρια πόδια, και στεγάζουν τη συντριπτική πλειονότητα του όγκου τυριού που παράγεται στις ΗΠΑ.

Ονομάζονται Springfield Underground, και πρόκειται για ένα δαιδαλώδες δίκτυο από ασβεστολιθικά σπήλαια, που παρουσιάζουν τις ιδανικές θερμοκρασίες για την αποθήκευση και την ωρίμανση του τυριού.

Διαθέτουν ξεχωριστές αποθήκες τόσο για γαλακτοκομικά, όσο και για άλλα προϊόντα, ενώ είχαν διανοιχτεί ήδη από τα μέσα του 20ου αιώνα.

Η συνωμοσία με το «κρατικό» τυρί

Κάπου εδώ θα δούμε πως η πραγματικότητα αρχίζει να συναντά τον μύθο. Πρώτα τα δεδομένα. Τα σπήλαια του Σπρίνγκφιλντ είχαν πράγματι διανοιχτεί, στην αρχή στο πλαίσιο μεταλλευτικής δραστηριότητας.

Όταν τα πολύτιμα αποθέματα σώθηκαν, άφησαν πίσω τους ένα μεγάλο κενό, που θα ήταν κρίμα να μην αξιοποιηθεί.

Τότε έρχεται στο προσκήνιο ο πρόεδρος Τζίμι Κάρτερ, και οι παχυλές κρατικές επιχορηγήσεις που έδωσε στη βιομηχανία γάλακτος τη δεκαετία του 1970.

Το χρήμα επιτέλεσε τον σκοπό του, και με το παραπάνω. Υπερβολικά με το παραπάνω. Οι γαλακτοπαραγωγοί είχαν βγάλει τόσο τυρί, ώστε δεν μπορούσε να διατεθεί άμεσα στην αγορά, οδηγώντας σε ένα άνευ προηγουμένου πλεόνασμα τυριού.

Ο διάδοχος του Κάρτερ, Ρόναλντ Ρίγκαν, αποφάσισε να αξιοποιήσει το τυρί ομοσπονδιακά, καθώς αν εξαρτάτο από τις ιδιωτικές εταιρείες, θα βρισκόταν ακόμα σε εκείνα τα σπήλαια.

Δημιούργησε ένα πρόγραμμα «κυβερνητικού τυριού», με την ανάλογη ταμπέλα, που διανεμόταν εν είδει «κουπονιών φαγητού» σε Αμερικανούς από τα φτωχότερα οικονομικά στρώματα. Και το διατηρούσε πο;y αλλού, στο μόνο μέρος που μπορούσε να το χωρέσει, τα σπήλαια του Σπρίνγκφιλντ.

Ακόμα και σήμερα, υπάρχουν Αμερικανοί που έχουν γευτεί τη γεύση του «κρατικού τυριού». Άλλοι λένε ότι το έβρισκαν πολύ άνοστο, λογικό, καθώς ήταν σκληρό και μακράς ωρίμανσης. Άλλοι το θυμούνται ευλαβικά, έχοντας ζήσει σε εποχές όταν οι τσέπες των γονιών τους δεν τους επέτρεπαν κάτι πιο «φρέσκο».

Σήμερα πάντως, δεν υπάρχουν πλέον αποθέματα από πραγματικά «ομοσπονδιακό» τυρί. Ο όγκος που αποθηκεύεται στο Springfield Underground, περίπου 630.000 λίβρες, ανήκει σε ιδιωτικές εταιρίες, κυρίως στην Kraft - Heinz και σύμπραξη Dairy Farmers of America.

«Το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ δεν είναι ιδιοκτήτης του υπόγειου του Σπρίνγκφιλντ και δεν έχουμε ούτε κιλό τυρί που ανήκει στην κυβέρνηση», δήλωσε στο Food & Wine η Κριστίνα Ανγκλ, οικονομική διευθύντρια του ομίλου Erlen, ιδιοκτήτη του δικτύου σπηλαίων.

Πηγή: New York Post