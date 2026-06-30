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Γκαλιμπάφ: «Το Ιράν δεν θα συμμετέχει σε περαιτέρω διαπραγματεύσεις με ΗΠΑ αν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις»

Το Ιράν δεν θα μπει σε νέες διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ εάν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις του μνημονίου διαμήνυσε ο Γκαλιμπάφ.

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Γκαλιμπάφ
Γκαλιμπάφ | EPA/IRANIAN FOREIGN MINISTRY/ ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Το Ιράν δεν πρόκειται να εμπλακεί σε περαιτέρω διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ με στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου εάν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις που προβλέπονται στο μνημόνιο συνεννόησης (MoU) που υπεγράφη μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσινγκτον, δήλωσε σήμερα ο κορυφαίος ιρανός διαπραγματευτής και πρόεδρος του κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ.

Επιδιώκουμε τον διάλογο, αλλά παραμένουμε πάντα έτοιμοι για πόλεμο, υπογράμμισε.

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Το Ιράν δεν θα κάνει ποτέ συμβιβασμούς σε ό,τι αφορά τα κυριαρχικά του δικαιώματα στα Στενά του Ορμούζ, τόνισε και επανέλαβε πως η δωρεάν διέλευση των πλοίων ισχύει μόνο για διάστημα 60 ημερών από την υπογραφή του μνημονίου, όπως προβλέπεται στο κείμενο.

Ανέφερε πως από την άρση του ναυτικού αποκλεισμού που είχαν επιβάλει οι ΗΠΑ, μετά την υπογραφή του MoU στις 17 Ιουνίου, το Ιράν «έχει εξαγάγει περισσότερα από 40 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου». Ωστόσο, κατά τις προηγούμενες 50-60 ημέρες, το Ιράν δεν κατάφερε να εξαγάγει «ούτε ένα βαρέλι», είπε ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ.
 

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