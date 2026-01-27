Η αστυνομία στην Τουρκία συνέλαβε μια νοσοκόμα στη βορειοδυτική επαρχία Κοτζαελί, αφού συμμετείχε σε μια διαδικτυακή εκστρατεία διαμαρτυρίας, κάνοντας τα μαλλιά της πλεξούδα, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τις Κούρδισσες γυναίκες στη Συρία, σύμφωνα με έναν βουλευτή.

Ο Ομέρ Φαρούκ Γκεργκερλίογλου, βουλευτής του φιλοκουρδικού Κόμματος Ισότητας και Δημοκρατίας των Λαών (DEM) που εκπροσωπεί το Κοτζαέλι, ανακοίνωσε στα socials ότι η νοσοκόμα συνελήφθη από την αστυνομία επειδή συμμετείχε στη διαμαρτυρία.

Σε μια ανάρτηση στο X, ο Γκεργκερλίογλου έγραψε: «Η νοσοκόμα, η οποία έπλεξε τα μαλλιά της, συνελήφθη. Η χώρα έχει γίνει μάρτυρας και σε αυτό».

NEW: Turkey detains nurse over hair-braiding video in support of SDF



Authorities say the nurse’s social media post amounted to terror propaganda, while critics argue that her symbolic protest falls under freedom of expression amid tensions over Syria. https://t.co/JYo9lPAefd — AL-Monitor (@AlMonitor) January 26, 2026

Τουρκία: Τι συμβολίζει η πλεξούδα των Κούρδων

Σε ένα βίντεο που κυκλοφόρησε ευρέως στο διαδίκτυο, μια νοσοκόμα που πιστεύεται ότι είναι η Ι.Α. φαίνεται να κάθεται σε δωμάτιο νοσοκομείου ενώ πλέκει τα μαλλιά της. Το βίντεο συνοδευόταν από το μήνυμα: «Μπορεί να μην είναι η ίδια πλεξούδα, αλλά είναι ο ίδιος πόνος, το ίδιο συναίσθημα».

Η Διεύθυνση Υγείας της Επαρχίας Κοτζαελί ανακοίνωσε επίσης την έναρξη δικαστικών και διοικητικών ερευνών σε βάρος της νοσοκόμας, η οποία, όπως ανέφερε, κοινοποίησε περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υποστηρίζοντας την λεγόμενη εκστρατεία «πλεξίματος μαλλιών».

Kocaeli'de saç örme akımına katıldığı için gündem olan hemşire İ.H. gözaltına alındı. pic.twitter.com/fS782Vsqag — Daily Türkiye (@dailyyturkiye) January 25, 2026

Η διεύθυνση δήλωσε ότι οι θέσεις της παραβιάζουν τη νομοθεσία περί δημόσιας διοίκησης της Τουρκίας και τις ηθικές αρχές που διέπουν τους δημόσιους υπαλλήλους.

Η υπόθεση συνδέεται με ένα κύμα διαδικτυακών διαμαρτυριών που προέκυψε μετά από ένα σύντομο βίντεο που κυκλοφόρησε αυτόν τον μήνα, στην οποία ένας τζιχαντιστής των κυβερνητικών δυνάμεων, στη συριακή πόλη Ράκα, φαίνεται να κρατά περιχαρής την κομμένη πλεξούδα μιας γυναίκας που σκότωσε, η οποία ανήκε στις κουρδικές Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF).

Το βίντεο, προκάλεσε εκτεταμένη οργή μεταξύ των Κούρδων ακτιβιστριών και των γυναικείων ομάδων.

Σε απάντηση, γυναίκες στην Τουρκία και σε όλες τις κουρδικές κοινότητες άρχισαν να δημοσιεύουν βίντεο όπου πλέκουν τα μαλλιά τους ως ένδειξη αλληλεγγύης, περιγράφοντας την εκστρατεία ως διαμαρτυρία ενάντια σε αυτό που χαρακτήρισαν ταπείνωση και στοχοποίηση των Κούρδων γυναικών.

Αρκετοί βουλευτές του Κόμματος DEM και δημόσια πρόσωπα συμμετείχαν στην διαδικτυακή εκστρατεία. Οι υποστηρικτές δήλωσαν ότι η χειρονομία συμβόλιζε την αντίσταση στη βία κατά των γυναικών και προειδοποίησαν για πιθανές καταχρήσεις καθώς ο έλεγχος μετατοπίζεται σε περιοχές της βόρειας Συρίας.

Η κράτηση της νοσοκόμας και η έρευνα που ξεκίνησε εναντίον της επειδή πλέκει τα μαλλιά της προκάλεσαν κύμα κριτικής.

Ο Σαλίχ Γκεργκερλίογλου, ακτιβιστής ανθρωπίνων δικαιωμάτων, επέκρινε επίσης την κράτηση, χαρακτηρίζοντάς την πρωτοφανή. «Αυτό είναι απίστευτο», είπε σε μια ανάρτηση στο X.

«Έχει μείνει στην ιστορία ως το πρώτο άτομο που συνελήφθη επειδή έπλεξε τα μαλλιά της. Πώς βγάζει νόημα αυτό;»