Global Sumud Flotilla: Αναφορές για βασανιστήρια του Ισραήλ στους δύο ακτιβιστές που απήγαγε

Οι δύο ακτιβιστές από τον στολίσκο Global Sumud με προορισμό τη Γάζα, οι οποίοι απήχθησαν από το ισραηλινό ναυτικό κατά την παράνομη επέμβασή του στην ελληνική SAR, εμφανίστηκαν ενώπιον ισραηλινού δικαστηρίου.

Ο στολίσκος με περισσότερα από 50 πλοία είχε αποπλεύσει από τη Γαλλία, την Ισπανία και την Ιταλία με στόχο να σπάσει τον παράνομο ναυτικό αποκλεισμό που διατηρεί το σιωνιστικό κράτος στη Γάζα, και να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στα παλαιστινιακά εδάφη.

🚨We are deeply concerned for the safety of activists #SaifAbuKeshek and #ThiagoAvila who are being taken to #Israel for questioning after being arbitrarily detained by the Israeli military after the unlawful interception of the #GlobalSumudFlotilla vessels in international… pic.twitter.com/M5SSjEak4h — Amnesty MENA (@AmnestyMENA) May 1, 2026

Ο στόλος αναχαιτίστηκε ενώ έπλεε στην ελληνική ζώνη Έρευνας και Διάσωσης (SAR) από ισραηλινές δυνάμεις (νότια Πελοποννήσου - δυτικά Κρήτης) την Πέμπτη, με το Ισραήλ να αναφέρει ότι είχε απομακρύνει 175 ακτιβιστές - δύο εκ των οποίων μεταφέρθηκαν στο Ισραήλ για ανάκριση.

Global Sumud Flotilla: Ακόμα κρατούμενοι οι ακτιβιστές

Ο Σαΐφ Αμπού Κεσέκ, Ισπανοπαλαιστίνιος και υπήκοος Ισπανίας, και ο Τιάγκο Αβίλα, Βραζιλιάνος πολίτης, εμφανίστηκαν ενώπιον δικαστηρίου στην Ασκελόν την Κυριακή.

«Το κράτος ζήτησε να παραταθεί η κράτησή τους κατά τέσσερις ημέρες», δήλωσε στο AFP η Μίριαμ Αζέμ, συντονίστρια διεθνούς υπεράσπισης στην ομάδα ανθρωπίνων δικαιωμάτων Adalah.

Το Σάββατο, η Adalah δήλωσε ότι οι δικηγόροι της συναντήθηκαν με τους δύο κρατούμενους ακτιβιστές στη φυλακή Shikma στο Ashkelon, όπως μεταφέρει ο Guardian.

Global Sumud Flotilla: Άγρια βασανιστήρια από το Ισραήλ

Ο Αβίλα είπε στους δικηγόρους ότι είχε «υποβληθεί σε ακραία βιαιότητα» όταν κατασχέθηκαν τα σκάφη, προσθέτοντας ότι «τον έσερναν με το πρόσωπο στο πάτωμα και τον ξυλοκόπησαν τόσο άγρια ​​που λιποθύμησε δύο φορές».

Από τότε που έφτασε στο Ισραήλ, είπε ότι «κρατήθηκε σε απομόνωση και με δεμένα μάτια», σύμφωνα με την Adalah.

Ο Αμπού Κεσέκ «δέθηκε από τα χέρια και του είχαν δεμένα τα μάτια... και αναγκάστηκε να ξαπλώνει μπρούμυτα στο πάτωμα από τη στιγμή της σύλληψής του» μέχρι να φτάσει στο Ισραήλ, ανέφερε η ομάδα.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ δήλωσε ότι οι δύο ακτιβιστές συνδέονταν με έναν οργανισμό που υπόκειτο σε κυρώσεις του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών.

Αυτή η ομάδ, η Λαϊκή Διάσκεψη για τους Παλαιστίνιους στο Εξωτερικό (PCPA), έχει κατηγορηθεί από την Ουάσινγκτον ότι «ενεργεί κρυφά για λογαριασμό» της Χαμάς.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ δήλωσε ότι ο Αμπού Κεσέκ ήταν ηγετικό μέλος της PCPA και ότι ο Άβιλα είχε επίσης διασυνδέσεις με την οργάνωση και ήταν «ύποπτος για παράνομη δραστηριότητα», χωρίς ωστόσο να παράσχει στοιχεία για τις τελευταίες κατηγορίες.

Η Ισπανία καταδίκασε την κράτηση του Αμπού Κεσέκ και απέρριψε την ισραηλινή κατηγορία εναντίον του.

Οι διοργανωτές του στολίσκου δήλωσαν ότι η ισραηλινή αναχαίτιση έλαβε χώρα σε απόσταση μεγαλύτερη των 620 μιλίων (1.000 χιλιομέτρων) από τη Γάζα και ότι ο εξοπλισμός τους καταστράφηκε, αφήνοντάς τους αντιμέτωπους με μια «προμελετημένη παγίδα θανάτου στη θάλασσα».

Δεκάδες από τους συλληφθέντες ακτιβιστές αποβιβάστηκαν την Παρασκευή στο ελληνικό νησί της Κρήτης.