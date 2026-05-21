March to Gaza για ακτιβιστές του Global Sumud: «Εξασφαλίστε τώρα ειδική πτήση επαναπατρισμού»

Με νέα ανακοίνωση, το March to Gaza, ασκεί κριτική στην ελληνική κυβέρνηση με φόντο των επαναπατρισμό των ακτιβιστών της αποστολής του Global Sumud Flotilla, οι οποίοι σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση θα αφεθούν ελεύθεροι από το Ισραήλ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της πρωτοβουλίας αλληλεγγύης, αναφέρει: «Λόγω των τεράστιων διεθνών πιέσεων, το Ισραήλ φέρεται να δηλώνει ότι θα ελευθερώσει τα μέλη του Στόλου της Ελευθερίας που απήχθησαν παράνομα από τα διεθνή ύδατα. Θα ακολουθήσει αναλυτική μας δήλωση για αυτό. Ως τότε κάτι άμεσο και απαραίτητο:

Συμφωνά με πληροφορίες, θα φτάσουν και οι 428 στην Κωνσταντινούπολη με charter σήμερα το απόγευμα στις 18:00.

Και ενώ όλα τα κράτη ναυλώνουν πτήσεις για τον επαναπατρισμό των πολιτών τους, το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών πρότεινε στην ελληνική επιτροπή, να βάλει ένα πούλμαν να τους πάει οδικώς από την Κωνσταντινούπολη στην Αλεξανδρούπολη (6 ώρες δρόμος) και από εκεί… βλέποντας.

Σοβαρευτείτε. Τα μέλη του στόλου έχουν απαχθεί παράνομα στη Μεσόγειο από το σιωνιστικό κράτος, έχουν υποστεί βάναυση μεταχείριση και κακοποίηση – αν όχι σοβαρούς τραυματισμούς ή ακόμα και βιασμούς όπως αναφέρει η Νομική Ομάδα Υποστήριξης Adalah. Μέχρι τώρα η Πρεσβεία δεν είχε καμία επικοινωνία με τα μέλη της ελληνικής αποστολής και δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση είναι. Και το Υπουργείο Εξωτερικών δεν μπορεί να εγγυηθεί τον πιο ασφαλή και γρήγορο τρόπο να μεταφερθούν στη χώρα;

Σοβαρευτείτε τώρα! Δύο μέτρα και δύο σταθμά. Καταγγέλλουμε την επιλεκτική ευαισθησία της ελληνικής διπλωματίας. Θυμίζουμε στην κυβέρνηση ότι όταν ξέσπασε ο παράνομος πόλεμος του Ισραήλ ενάντια στο Ιράν, το Υπουργείο Εξωτερικών κινητοποίησε άμεσα στρατιωτικά αεροσκάφη C-130 για τον απεγκλωβισμό Ελλήνων από το Αμπού Ντάμπι και άλλες περιοχές.

Γιατί τώρα κωλυσιεργεί; Γιατί αρνείται να εγγυηθεί τον πιο ασφαλή, γρήγορο και αξιοπρεπή τρόπο μεταφοράς των πολιτών του στη χώρα;

Η προστασία των Ελλήνων πολιτών στο εξωτερικό δεν μπορεί να εξαρτάται από τις ιδεολογικές ή πολιτικές πεποιθήσεις τους ούτε από τις διπλωματικές ισορροπίες της Αθήνας.

Ακόμα και τώρα, αφού δώσατε γη και ύδωρ στο Ισραήλ, κάντε το ελάχιστο δυνατό για τους πολίτες της χώρας σας: Εξασφαλίστε τώρα ειδική πτήση επαναπατρισμού για τους 19 Έλληνες και Ελληνίδες», καταλήγει η ανακοίνωση του March to Gaza.

