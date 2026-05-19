Global Sumud Flotilla: Το Ισραήλ αναχαίτισε 41 σκάφη του στολίσκου προς τη Γάζα

Οι δυνάμεις του Ισραήλ έχουν αναχαιτίσει 41 από τα σκάφη του στολίσκου Sumud Flotilla, που πλέει προς τη Λωρίδα της Γάζας για να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια.

Σύμφωνα με τα όσα γίνονται γνωστά από τους διοργανωτές, το περιστατικό έλαβε χώρα σε διεθνή ύδατα δυτικά της Κύπρου και πλέον είναι 10 τα πλοία που εξακολουθούν να πλέουν στην Ανατολική Μεσόγειο προς τον παλαιστινιακό θύλακα.

Το πλησιέστερο στη Γάζα πλοίο, το Sirius, βρίσκεται σε απόσταση 145 ναυτικών μιλίων, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταφέρει το Reuters.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, πρωθυπουργός του Ισραήλ, δήλωσε μεταξύ άλλων για την επιχείρηση των δυνάμεων της χώρας του πως: «Κάνετε εξαιρετική δουλειά. Συνεχίστε μέχρι το τέλος».

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν καταδίκασε έντονα και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αντιδράσει.

Από ελληνικής πλευράς, το υπουργείο Εξωτερικών σημείωσε: «Το υπουργείο Εξωτερικών παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των γεγονότων και έχει προβεί σε διάβημα προς τις ισραηλινές Αρχές προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla».