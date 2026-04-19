«Γλυκάθηκε» ο Τραμπ μετά το Artemis II: Οι ΗΠΑ ξεκινούν προσπάθεια παραγωγής πυρηνικής ενέργειας στο διάστημα

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ στρέφει ξανά την προσοχή της στην ανάπτυξη πυρηνικής ενέργειας στο διάστημα και δίνει νέες οδηγίες στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες, μετά την επιτυχημένη αποστολή Artemis II στη Σελήνη.

Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στο να διασφαλίσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα παραμείνουν μπροστά από την Κίνα στη νέα διαστημική κούρσα, η οποία θα καθορίσει ποια πολιτική δύναμη θα θέσει τους κανόνες στο μέλλον, καθώς οι άνθρωποι θα εγκαθιστούν μόνιμη βάση στη Σελήνη και θα προχωρούν προς την αποστολή στον Άρη με πυρηνοκίνητα διαστημόπλοια.

Η πυρηνική ενέργεια θα είναι απαραίτητη για τη διαβίωση και την εργασία στη Σελήνη, καθώς δεν υπάρχει απεριόριστη πρόσβαση σε ηλιακή ενέργεια και οι σεληνιακές νύχτες διαρκούν 14,5 γήινες ημέρες. Οι πυρηνικοί αντιδραστήρες μπορούν να τοποθετηθούν σε περιοχές που βρίσκονται μόνιμα στη σκιά και να παράγουν ενέργεια συνεχώς, σύμφωνα με τη NASA.

Οι οδηγίες της κυβέρνησης, που εκδόθηκαν την Τρίτη και επισημαίνει το Independent, καλούν τα Υπουργεία Ενέργειας και Άμυνας, το Γραφείο Πολιτικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Λευκού Οίκου και τη NASA να αρχίσουν να λαμβάνουν μέτρα για την ασφαλή ανάπτυξη πυρηνικών αντιδραστήρων σε τροχιά ήδη από το 2028 και την εκτόξευσή τους στη Σελήνη έως το 2030, σύμφωνα με εκτελεστικό διάταγμα του Δεκεμβρίου από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

«Ήρθε η ώρα η Αμερική να ξεκινήσει την πορεία της προς την πυρηνική ενέργεια στο διάστημα», έγραψε ο διοικητής της NASA, Τζάρεντ Άιζακμαν, πρώην αστροναύτης της SpaceX, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.