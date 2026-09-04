Γλυπτά Παρθενώνα: Νέα προκλητική κίνηση του Βρετανικού Μουσείου - Τα δανείζει στη Φρανκφούρτη

Μετά την αλλαγή στη στάση του πρωθυπουργού της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα, τα οποία βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο, το ζήτημα επανέρχεται στο προσκήνιο μετά την απόφαση να δανειστούν σε Μουσείο της Φρανκφούρτης δυο θραύσματα από τα Γλυπτά του Παρθενώνα, προκειμένου αυτά να παρουσιαστούν σε έκθεση αφιερωμένη στον γλυπτό διάκοσμο των αετωμάτων του Παρθενώνα.

Η γερμανική έκθεση «Η γέννηση των θεών», πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μουσείο Αρχαίας Γλυπτικής Liebieghaus Skulpturensammlung, ενώ έχει προγραμματιστεί να διαρκέσει από τις 18 Νοεμβρίου έως τις 25 Ιουλίου του 2027. Επιχειρεί μέσω νέων ερμηνειών να αναπαραστήσει το ανατολικό αέτωμα του Παρθενώνα.

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Σε ανακοίνωσή του, το γερμανικό Μουσείο επιβεβαιώνει ότι έχει συγκεντρώσει δάνεια υψηλού επιπέδου μεταξύ άλλων και από το βρετανικό Μουσείο στο Λονδίνο, κάνοντας λόγο για επιλεγμένα εκθέματα από τη συλλογή του ιδρύματος, χωρίς ωστόσο να δίνει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε και την παρουσία θραυσμάτων από την Αθήνα, ένα αίτημα που όμως δεν έγινε δεκτό από το κεντρικό αρχαιολογικό συμβούλιο.

Στο μεταξύ αυτή είναι η δεύτερη φορά που το Βρετανικό Μουσείο προβαίνει σε μια τέτοια κίνηση. Η πρώτη φορά ήταν το 2014, όταν μετέφερε την μαρμάρινη μορφή του θεού Ιλισού στο μουσείο Ερμιτάζ της Αγίας Πετρούπολης.