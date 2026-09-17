Golden Retriever, η «χαρά» του διαρρήκτη: Είδε κλέφτη να μπαίνει και του πήγε την μπάλα του

Ακόμα και ανάμεσα στους καλύτερους φίλους του ανθρώπου, υπάρχουν μερικοί...«καλυτερότεροι», τα αγαπημένα μας Golden Retriever, που μερικές φορές είναι φιλικά σε σημείο υπερβολής.

Σε ένα απίστευτο, αλλά όχι απίθανο -για ένα Golden Retriever- περιστατικό στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνια, ένας σκυλάκος ράτσας όχι μόνο δεν αντέδρασε στην παρουσία διαρρήκτη, αλλά τρεις φορές τού έφερε το παιχνίδι του, σαν να ήθελε να παίξουν.

Ο άνδρας φέρεται να μπήκε παράνομα στο σπίτι χρησιμοποιώντας μια διώροφη σκάλα, την οποία είχε κρυμμένη πίσω από ένα υπόστεγο, προκειμένου να φτάσει σε ένα ανοιχτό παράθυρο στον δεύτερο όροφο.

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Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, Dante, δεν βρισκόταν εκείνη την ώρα στο σπίτι, όμως παρακολούθησε όσα συνέβαιναν από το κινητό του.

Σύμφωνα με την καταγραφή, ο εισβολέας έβγαλε τα παπούτσια και τη μπλούζα του, κάθισε στον πάγκο της εισόδου και παρέμεινε για αρκετή ώρα στο σπίτι. Μάλιστα, άνοιξε το ψυγείο και περιδρομίασε, προτού ξαπλώσει ανενόχλητος για να κοιμηθεί.

Στο σπίτι βρίσκονταν δύο από τα τρία σκυλιά του ιδιοκτήτη, μεταξύ των οποίων ο Nash, ένας Golden Retriever.

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Ο σκύλος, αντί να γαβγίσει ή να προσπαθήσει να απομακρύνει τον άγνωστο άνδρα, φαίνεται πως τον αντιμετώπισε σαν επισκέπτη. Μάλιστα, η κάμερα κατέγραψε τον Nash να του φέρνει το παιχνίδι του τρεις φορές, περιμένοντας να παίξουν μαζί.

«Ο Nash δεν είναι ο καλύτερος σκύλος φύλακας. Νομίζαμε ότι θα γάβγιζε στους ανθρώπους και έκανε ακριβώς το αντίθετο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ιδιοκτήτης.

Ο φερόμενος διαρρήκτης επιχείρησε τελικά να διαφύγει από το παράθυρο ενός μπάνιου στον πρώτο όροφο. Ωστόσο, στον πίσω χώρο του σπιτιού τον περίμεναν αστυνομικοί.

Ο Nash, πάντως, δεν φάνηκε να πτοείται ούτε από την αστυνομική παρουσία. Ακόμη και όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στην πόρτα, ο Golden Retriever τούς υποδέχθηκε έχοντας και πάλι μαζί του ένα παιχνίδι.