Γουόρεν Μπάφετ: Ο απόλυτος influencer πολύ πριν τους... influencers

Πριν από δεκαετίες, πολύ πριν εμφανιστούν οι συνδρομές ή οι influencers που προωθούσαν το Tide και τα διατροφικά τσάγια, ο Γουόρεν Μπάφετ αναγνώρισε μια δυναμική που σήμερα κινεί τα πάντα, από το Patreon και το TikTok, μέχρι χιλιάδες μεμονωμένες καριέρες: Τον θαυμασμό και την αφοσίωση.

Αν οι άνθρωποι σε αγαπούν αρκετά, θα αγοράσουν τα πάντα από όσα πουλάς. Οι «υπερθαυμαστές» σου θα κατακλύσουν τις εκδηλώσεις σου για να αγοράσουν καπέλα, T-shirts, γλυκά, μπριζόλες και οτιδήποτε άλλο, ενώ θα αγκαλιάζουν τη σοφία σου, αυτή ενός «καθημερινού, φιλικού δισεκατομμυριούχου γείτονα».

Είναι ένα επίτευγμα που αξίζει να γιορταστεί, καθώς ο Μπάφετ κλείνει τα 95 και προετοιμάζεται να αποσυρθεί στο τέλος του έτους, μετά από έξι δεκαετίες ηγεσίας του τεράστιου και πολυδιάστατου ομίλου Berkshire Hathaway. Για να δούμε όμως πώς τα κατάφερε.

